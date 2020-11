Hace unos días, el 12 de noviembre, también murió la madre de Durazo, María Luisa Montaño, a los 92 años de edad.

Este martes falleció Conrado Durazo, a los 99 años de edad, padre de Alfonso Durazo, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Diversos funcionarios han expresado sus condolencias, a través de redes sociales.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard , se unió a las condolencias. “Mi más sentido pésame a Alfonso Durazo por el sensible fallecimiento de su señor padre, Don Conrado Durazo. Sinceras condolencias a su apreciable familia y amigos. Descanse en paz”, publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Mario Delgado , presidente nacional de Morena . “Lamento mucho la pérdida de mi compañero y amigo Alfonso Durazo, por el fallecimiento de su padre Conrado Durazo. Mi más sensible pésame para sus familiares y seres queridos. QDEP”, escribió en Twitter.

También la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero , expresó su solidaridad. “Alfonso Durazo, recibe mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de tu padre, don Conrado Durazo. Te pido recibas un fuerte abrazo y mi más solidaria compañía”, publicó en su cuenta de Twitter.

Hace unos días, el 12 de noviembre, también murió la madre de Durazo , María Luisa Montaño, a los 92 años de edad, en el municipio de Bavispe Sonora. Días después el funcionario confirmó que la razón de la muerte fue Covid-19.

Alfonso Durazo Montaño fue secretario Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, durante el gobierno actual de Andrés López, Obrador. Sin embargo, renunció al cargo, el pasado 30 de octubre, para ser candidato a gobernador del estado de Sonora .

Desde julio del 2000, Durazo se desempeñó como Secretario Particular del Presidente Electo, Vicente Fox, y a partir de diciembre del mismo año fue designado Secretario Particular del Presidente de la República. También se desempeñó como secretario particular de Luis Donaldo Colosio durante el periodo en que fungió como presidente nacional del PRI.