Estados Unidos destinó 2 mil millones de pesos este 2020 a Iniciativa Mérida

El Congreso de Estados Unidos destinó la cantidad a cuentas que financian la Iniciativa Mérida, para el combate al crimen organizado.

México.- El Congreso de Estados Unidos destinó para este año fiscal 2020 (iniciado en octubre de 2019) 150 millones de dólares, o 2 mil 863 millones 200 mil pesos mexicanos, a cuentas que financian la Iniciativa Mérida. Esto de acuerdo a un reporte del Servicio de Investigación del Congreso.

El reporte detalla la cantidad ofrecida a México para la iniciativa, iniciada en los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama para el combate al crimen organizado.

Dentro del documento se detalla además que el gobierno de AMLO creó un grupo de trabajo de alta seguridad, en conjunto con Estados Unidos, que incluye la Iniciativa Mérida como uno de los aspectos de colaboración bilateral.

AMLO refirió el 7 de mayo de 2019 que pretende desaparecer esta iniciativa, para que los recursos que se recibían de ésta se destinen al desarrollo y a la creación de empleos.

Además indicó que busca la desaparición de esta iniciativa, que perduró en los gobiernos de Peña Nieto y Obama, argumentando que no debe haber cooperación para el uso de la fuerza.

"Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo porque eso no ha funcionado, no queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida, la propuesta que estamos haciendo es en plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos, queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas" AMLO. Presidente de México

El presidente enfatizó que la Guardia Nacional dispone de fondos nacionales para financiarse, por lo que no era necesaria ese tipo de cooperación.