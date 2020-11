Yo me equivoqué con un tweet

Reconocí mi error. Ofrecí disculpas.

Lo borre. Nadie pago con su sangre o con su libertad mi error. No prepare un montaje y lo trasmití en cadena nacional. Tampoco salí a decir que mi mano izquierda no sabe lo que hace mi mano derecha.

— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 9, 2020