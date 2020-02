En Morena hay engreídos por el poder: Muñoz Ledo

El diputado confió en que su postura crítica contra la política migratoria no sea motivo para ser excluido de la bancada morenista.

México.- En el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hay militantes engreídos por el poder, advirtió Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

No obstante, confió en que su postura crítica contra la política migratoria no pueda ser motivo para ser excluido de la bancada morenista.

El pasado martes 11 de febrero, Muñoz Ledo presentó su iniciativa para reformar el artículo 11 de la Constitución y evitar la criminalización de los migrantes, pero no tuvo apoyo de su propia bancada, sino de la oposición.

Creen que con grillas pueden vencer principios

Porfirio Muñoz Ledo rechazó que su postura crítica sobre el tema migratorio le podría generar exclusión en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Notimex, en este contexto, dijo que "por fortuna, quizá por los años no se me puede excluir de la vida parlamentaria en el país".

Sin embargo, sí ha escuchado comentarios sobre que en Morena "están engreídos por el poder. Están como pavorreales. Creen que pueden con grillas vencer principios y prestigios”.

Para Muñoz Ledo, el problema es esforzarse en un parlamentarismo democrático en el que no haya “borregada”, que "no quepa ningún factor de oveja, porque no soy oveja".

En cuanto a si en la reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), éste le hizo algún comentario, respondió que no, "yo lo oí y entendí que está en el mismo tono, en el misma dirección".

Cuestiona primera asamblea de la Asociación Nacional de Legisladores

Porfirio Muñoz Ledo además cuestionó la primera asamblea nacional ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, que se llevó a cabo la semana pasada, la cual fue impulsada por Mario Delgado.

Comentó que fue una reunión parlamentaria de Morena, "pero no conozco una agenda, no conozco cuál es la materia del debate, nosotros trascendimos hace muchos años a los partidos de borregadas".

El legislador recordó que con Cuauhtémoc Cárdenas desafiaron los métodos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobación automática y sobre todo el “dedazo”.

En este tenor, dijo que "parece que jóvenes parlamentarios con muy poca experiencia, pero con mucha ambición, tratan de reproducir", por lo que señaló que lo que solicitará al partido "es un debate organizado con temas, no como borregadas".