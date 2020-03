"Cómo vatos nos toca callar y reflexionar": 'El Mijis' por marcha del 8M

El diputado federal del Partido del Trabajo hizo un llamado a los hombres con motivo de las marchas del 8 de marzo en México

México.- Pedro Carrizales, ‘El Mijis’, diputado federal del Partido del Trabajo (PT) quien representa a San Luis Potosí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, compartió una publicación en su cuenta personal de Twitter con motivo de este 8 de marzo y las múltiples manifestaciones de mujeres en diversas partes de México.

“Cómo vatos nos toca callar y reflexionar ”, indicó el diputado, quien también añadió que las mujeres se estaban movilizando precisamente por las violencias que los hombres ejercen contra ellas.

#8M2020

Al chile, cómo vatos nos toca callar y reflexionar, porque nosotros somos el motivo por el que ellas están marchando. — El MIJIS (@mijisoficial) March 8, 2020

En las respuestas a la publicación del diputado ‘Mijis’ en su cuenta de Twitter, algunos hombres al sentirse aludidos, respondieron: “tú serás el motivo, yo respeto a las mujeres ”, mientras otros afirmaron no ser “el motivo” y responsabilizaron a la sociedad, alguno recurrió al argumento de que se trataba de una especie de ‘lucha’ de la gente buena contra la mala.

Otros usuarios les hicieron notar que la publicación en cuestión no era para culpar a hombres en específico: “es para concientizar (…) no quiere decir que nosotros tampoco estamos exentos de la violencia”, algunos fueron más directos: “obviamente no son todos los hombres”, recalcó una usuaria.

Sin embargo, algunas usuarias recalcaron la contradicción: “muy bien, ya cállate” y otras se burlaron de la forma en que “los vatos” dejaron entrever su enojo en las respuestas al pronunciamiento por el 8M.