Distinguen a Ana Martin con la réplica en bronce de una de sus manos

México, 14 Ene. (Notimex).- La primera actriz Ana Martin recibió en Plaza de las Estrellas la réplica en bronce de una de sus manos, distinción que la conmovió a punto de las lágrimas.

En entrevista con Notimex, luego de develar sus huellas en el Paseo de las Luminarias, Ana Martin comentó que es fácil decir 50 años. "Ahora que recuerdo ésto, toda una vida y doy gracias a Dios por estar vigente y con trabajo, creo que la clave para que me sigan llamando aunque sea para papeles de madre, son las actuaciones que realizo".

Cuestionada sobre si no le ha afectado el haberse rehusado a ser madre biológica o el hecho de no casarse, la actriz aseguró que no le causan problema esos detalles, porque desde muy joven decidió no formar familia porque siempre pensó que eran tiempos muy difíciles como para traer niños al mundo.

"Lo importante de esto es que he visto cómo voy evolucionando con cada trabajo actoral, no les puedo negar que me sentí conmovida en estos momentos, pero quién no recuerda con melancolía aquellos años mozos, y en especial aquellos amigos que ya se han ido", abundó.

"Estoy agradecida con la vida y con el público que me ha seguido a lo largo de 50 años y si quieren que les diga, no me arrepiento de nada y mucho menos de no ser madre biológica".

Recordó sus inicios en la actuación, luego de haber ganado el certamen de belleza Señorita México, lo que le valió un viaje a Londres, Inglaterra, para representar a México, detalle que no se consumó luego de descalificarla por ser menor de edad.

También evocó su paso por el teatro al lado del actor Ernesto Alonso en "Una muchacha sin retorno"; su incursión en las telenovelas con la teleserie "Muchacha de barrio" y la cúspide del éxito con "El pecado de Oyuki".

