México se disculpa por desapariciones forzadas de Christian, Jesús Israel y Víctor Manuel

México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos y pidió una disculpa pública por las desapariciones forzadas de los jóvenes Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas , en Veracruz, Oaxaca y Coahuila, respectivamente, entre 2010 y 2013.

Fue el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Alejandro Encinas, quien aseguró que la disculpa es un acto trascendente porque las autoridades de todos los niveles y poderes, asumen la responsabilidad por las violaciones que representaron las desapariciones forzadas Christian, Jesús Israel y Víctor Manuel.

“A Christian, Jesús Israel y Víctor Manuel ofrezco a nombre del Estado mexicano, una disculpa pública por su desaparición, por las violaciones a sus derechos a la vida, integridad personal y dignidad; también por la falta de justicia, por la actitud negligente del Estado mexicano que ha negado el derecho a la justicia y su obligación de atender los llamados de los organismos de derechos humanos”. Alejandro Encinas

Encinas señaló el compromiso del Gobierno para erradicar la práctica de las desapariciones forzadas y asumir la apertura al escrutinio de los organismos internacionales como la ONU ; también dijo que este delito es uno de los retos fundamentales que se deben atender y de máxima prioridad; “a las familias decirles que no descansaremos hasta que haya justicia, dignidad, verdad, reparación, saber qué pasó y que sus hijos regresen a su hogar”.

La desaparición de Christian Téllez Padilla

Christian fue detenido de manera ilegal y desaparecido el 20 de octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz, por elementos de la Policía Intermunicipal. Aunque hay testigos de lo ocurrido, en 10 años la familia no ha tenido ningún avance en la búsqueda y localización.

Christian era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México y el día que fue desaparecido lo interceptaron dos patrullas, rodearon su auto, le apuntaron con armas de fuego, lo golpearon y se lo llevaron.

Refrendo la voluntad del Estado para reparar integralmente a las víctimas... tengan la seguridad de que somos testigos de su derecho impostergable de la búsqueda de sus seres queridos..refrendar a la @Busqueda_MX que continué con la búsqueda de estas tres personas: @A_Encinas_R — I(DH)EAS (@idheasdh) — I(DH)EAS (@idheasdh) December 9, 2020

“Llevo 10 años buscando, todo este tiempo con dolor y tristeza desde su desaparición forzada, por no tener ningún resultado; las autoridades nos han negado el acceso a la justicia y búsqueda para dar con su paradero y a él, su derecho de regreso a casa”. María Eugenia Padilla García

Durante la disculpa pública, la madre María Eugenia Padilla García dijo que aunque el Estado mexicano se disculpa, eso no le quitará el miedo y el dolor que sigue presente desde que su hijo fue desaparecido, “las reparaciones nunca cambiarán el sufrimiento y por eso exijo la búsqueda de mi hijo”.

¿Cómo fue desaparecido Jesús Israel Moreno Pérez?

Jesús Israel Moreno Pérez está desaparecido desde el 8 de julio de 2011 cuando tenía 20 años de edad; fue durante una estancia que debía realizar por su carrera en el Colegio de Geografía a Oaxaca cuando perdió contacto con su familia y desde entonces no han sabido nada de él.

El caso de Israel tiene muchas irregularidades planteadas por su familia y respaldadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, pues la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía de Oaxaca) se negó a buscar al joven y en su lugar, realizaron un montaje para cerrar el caso en 2012, con la detención de tres personas que presuntamente mataron y abandonado su cuerpo en las Lagunas de Chacahua, pero sin que hasta la fecha se presente dicho cadáver.

“A 9 años 8 meses, las acciones de las autoridades han sido nulas y exigimos que se pase del discurso a la práctica; mi familia no podemos, ni debemos aceptar una disculpa porque tenemos dignidad y por él no podemos aceptarla”. Carlos Moreno

Al no aceptar la disculpa pública de México, la familia de Israel resaltó que lo que se requiere de voluntad política para cumplir con el dictamen de la ONU, realizar un plan de búsqueda con compromisos de investigación y se deje a un lado el montaje que realizaron sobre el homicidio de su hijo. Lamentaron que en el acto no estuvo presente el fiscal Rubén Vasconcelos.

Impune desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas

El 10 de Julio de 2013, Víctor Manuel Guajardo Rivas fue desaparecido en Piedras Negras, Coahuila , por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) que ingresó con violencia a su casa sin ninguna orden de aprehensión; lo torturaron en presencia de su esposa y sus hijos, y se lo llevaron.

“Este caso sigue en impunidad porque Victor sigue desaparecido; no me cansaré de repetir que las autoridades son insensibles, no tienen voluntad para hacer su trabajo pues a 7 años 5 meses aún no lo han ubicado. Mis nietos perdieron a su padre y yo pido que expliquen a ellos porque no está en su casa; que realicen las investigaciones y justicia”. María Hortensia

En 2009, el exgobernador Humberto Moreira creó la agrupación policiaca GATE para realizar operativos sin estar contemplada en la ley orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Coahuila; dicha corporación realizó aprehensiones y consignaciones sin sustento legal.

La familia de Víctor tampoco reconoció la disculpa del gobierno, y en su lugar, exigieron primero localizar al hombre y que su búsqueda sea en vida , así como que todos los pasos que se realizan en el caso sean para acceder a la justicia.

Primera disculpa por casos de desapariciones forzadas

En otras intervenciones, Hélène Tigroudja del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mismo que se pronunció por estos tres casos, explicó que los admitieron porque concluyeron que hubo violaciones muy graves como a la vida, a la dignidad, libertad individual, personalidad jurídica y del derecho a la justicia por la falta de investigación.

Tigroudja dijo que la disculpa pública y el reconocimiento es el primer paso para una reparación integral del daño de las víctimas, pero además de ello, México debe realizar investigaciones prontas, localizar a las víctimas, sancionar la intervención de actores del Estado y la reparación.

En el evento también participaron Juan Carlos Gutiérrez de Idheas; Eric Cisneros, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz; Norma Reyes Terán, coordinadora de Atención de Derechos Humanos de Oaxaca; y Gerardo Marquéz, fiscal de Coahuila.