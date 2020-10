Padres de niños con cáncer presentarán denuncia penal contra AMLO

Un grupo de padres de familia indicó que denunciarán penalmente a AMLO por la escasez de medicamentos y atención para niños con cáncer.

México. - Un grupo de padres de niños con cáncer, dieron a conocer que interpondrán una denuncia penal en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la escasez de medicamentos oncológicos y las omisiones que acusan, se han presentado en su atención médica .

Así lo informaron durante una conferencia de prensa que ofrecieron en inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la cual detallaron que en su denuncia también incluirán al secretario de Salud, Jorge Alcocer y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer.

En el encuentro con medios de comunicación, los padres que rechazaron ser de algún partido o ser pagados por algún grupo político, indicaron que de forma paralela, buscarán la creación de una iniciativa por medio de la cual se reforme el artículo 4 constitucional para garantizar la protección a los niños con cáncer, no solo con medicinas sino con apoyos educativos y económicos.

“Esperamos que esta denuncia pueda dejar una marca a la sociedad para que abra los ojos y se dé cuenta que no es cuestión de un partido político (…) no somos pagados, acarreados, no inventamos niños con cáncer, mi hijo es legalmente ciego gracias al desabasto (sic), vamos a actuar legalmente para que se haga valer el derecho de mi hijo”

En relación a sus demandas para garantizar el acceso a la educación y tratamientos médicos de los menores con cáncer, uno de los padres explicó que buscarán que fuerzas políticas, sin importar su facción, respalden la creación de una iniciativa que satisfaga sus exigencias.

“Buscamos que las fuerzas políticas, no nos importa de qué color, respondan para que esta reforma constitucional y leyes secundarias se apruebe antes de que acabe la legislación, hacer una ley a favor de los niños con cáncer”

Sobre el mismo tema, agregaron que recabarán un millón 200 mil firmas para presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma, en tanto que hicieron un llamado a todas las autoridades para que los apoyen en la recolección de rúbricas.