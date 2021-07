Dicen a Gertz Manero que DEA tiene 95% de éxito en casos y la FGR solo 5%

México.- La Administración de Control Antidrogas (DEA) le hizo ver al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero que mientras la agencia estadounidense ha tenido éxito en el 95 por ciento de sus casos, la FGR solo tiene un 5 por ciento en logros.

El ex jefe de la DEA, Mike Vigil, dijo a Alejandro Gertz Manero que la agencia estadounidense tiene mucho más éxito en casos que la FGR, ante la defensa que hizo el fiscal de la dependencia en el caso Salvador Cienfuegos.

El pasado 19 de enero, Alejandro Gertz Manero justificó la exoneración de Salvador Cienfuegos, acusado por narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos, y afirmó que la DEA no envió todas las pruebas en su contra, además de que el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos.

DEA siempre sigue investigaciones con todo rigor

El ex jefe de la DEA, Mike Vigil, hizo ver a Alejandro Gertz Manero que la agencia estadounidense tiene el 95 por ciento en los casos que lleva sobre narcotraficantes, mientras que la FGR sólo se queda con el 5 por ciento de triunfos en sus investigaciones.

En entrevista con Carmen Aristegui, el ex agente estadounidense reprochó la posición de Gertz Manero, quien aseguró que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, y que no era sólida la investigación.

Para Mike Vigil "es absurdo" lo que dice Alejandro Gertz Manero, pues la DEA siempre ha seguido sus investigaciones contra los narcotraficantes con todo el rigor.

De acuerdo Mike Vigil, más del 95 por ciento en las investigaciones de la Administración de Control Antidrogas (DEA) "han tenido éxito en los juicios contra los narcotraficantes".

"Entonces se me hace muy absurdo que esta cuestionando esto el fiscal, cuando ellos tienen más o menos como 5 por ciento de éxito" Mike Vigil

Cuestiona DEA a FGR por caso Ayotzinapa

El ex jefe de la DEA, Mike Vigil, además de señalar a Alejandro Gertz Manero que la agencia estadounidense tiene el 95 por ciento en los casos que lleva y la FGR sólo el 5 por ciento de triunfos, le cuestionó por el caso Ayotzinapa.

Comentó que si de rigor en las investigaciones se trata, entonces Gertz Manero debería ver si realmente hay rigor en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

El 19 de enero, Gertz Manero dijo a Carmen Aristegui que no diría que los de la DEA son pendejos, aún, pero llevaron en secreto un asunto que deberían haber llevado en colaboración con México de acuerdo con los convenios.