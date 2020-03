Fustiga senador que el tema del presidente sea la construcción del aeropuerto Santa Lucía, y no los temas económicos, de seguridad y la pandemia

México.- El senador Samuel García Sepúlveda criticó como una “mentada de madre” que el tema en la conferencia matutina de el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya sido hablar sobre quién construirá el aeropuerto Santa Lucía.

“Para mi, iba a decir que increible, pero no, es una mentada de madre que teniendo el dólar a 24 pesos, el barril (de petróleo) a 18 dólares, el más alto índice de homicidios y que estamos ya en la curva de inflexión de la pandemia del coronavirus, hoy la “mañanera sea” sobre quien va a construir el (aeropuerto de) Santa Lucía” Samuel García Sepúlveda

En un video de 2:59 minutos, en que el senador por Nuevo León sale acompañado de la senadora jalisciense Verónica Delgadillo García , dijo que esa actitud es un descaro y que por eso la urgencia de que se instale el Consejo Nacional de Salubridad.

“Que se convoque y se instale el Consejo Nacional de Salubridad y que además estén comparecienco para reclamarles a los secretarios… Hay uno perdido, el de salud… Pero también al de Economía, al de Hacienda, al de Comunicaciones y Transportes Porque no hay un plan económico” Samuel García Sepúlveda

Además, García Sepúlveda exigió la comparecencia “para reclamarles” a varios secretarios de estado porque no hay un plan económico.

“Hoy dimos a conocer la primera parte, el de materia fiscal, todos los países están haciendo algo al respecto. Hoy en Estados Unidos se pronuncia Trump, van a inyectar 1.3 billones de dólares… ¡eso es un dineral! Van a hacer lo mismo Francia, España, Italia y China… México quizá no tiene el dinero para inyectar, pero mínimo debe de tener para no quitar, por esi el plan fiscal es clave: hay que vacunar nuestra economía” Samuel García Sepúlveda

El Presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal criticó que todos los países, como Estados Unidos, Francia, España Italia y China van a inyectar capital a sus economías y urgió que México vacune la propia.

“Si nuestra gente ya no va a poder trabajar y las Pymes, los locales, los negocios, ya no van a tener que cobrar, al menos no los desfondes, no les quites su liquidez, que esa liquidez vaya a su familia, a comida, a temas medicinales” Samuel García Sepúlveda

El legislador afirmó que este es el momento de crear un plan económico partiendo de la idea que las pymes serán las más afectadas por pandemia del coronavirus .

“Por eso estamos promoviendo, el primer lugar, crear un fondo para cuidar pensiones y pagos a quienes se queden sin empleo, el famoso fondo de desempleo. Diferir los pagos definitivos. Diferir los pagos al IMSS y al Infonavit, eliminar el IEPS a la gasolina y a otros consumos básicos mexicanos, eliminar los pagos provisionales de ISR, obviamente posponer el IVA y que las devoluciones procedan rápidamente” Samuel García Sepúlveda

Y llamó a copiar el ejemplo francés en el que el gobierno se hizo cargo de los pagos de luz, gas, agua y drenaje.

“Y como lo hizo francia, que el gobierno garantiuce el pago de luz, gas y agua y drenaje en los gobiernos locales y obviamente, tenemos que tener un fondo, para procurar, que aquellos que deben, que esa va a ser la segunda propuesta en materia crediticia, bancaria y luego una financiera, pues no se les “vayan al baño” los bancos…” Samuel García Sepúlveda

Pidió además proteger a los deudores para que los bancos no “se vayan al baño” con ellos, como parte de un “paquete económico para que no le quitemos liquidez a nuestras familias”.

“Ese es todo un paquete económico para que no le quitemos liquidez a nuestras familias y mínimo podamos rescatarla, lo que al parecer va a durar tres o cuatro meses. Eso es lo mínimo que debe de hacer el gobierno, y no en sus mañaneras sacarle la vuelta a lo importante” Samuel García Sepúlveda

El senador nuevoleonés advirtió que la crisis sanitaria va a durar tres o cuatro meses y que sus sugerencias, es lo mínimo que debe de hacer el gobierno.