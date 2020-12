La Secretaría de Economía reconoce que hay retrasos en el depósito de los Créditos a la Palabra

México.- Comerciantes del estado de Puebla denunciaron que no han recibido los créditos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les prometió entregar desde mayo pasado, pese a que la Secretaría de Economía ya les entregó las tarjetas donde será depositado el dinero

Los comerciantes afectados afirman que cumplieron en tiempo y forma con todos los requisitos para recibir 25 mil pesos a través del programa Crédito a la Palabra, tras lo cual recibieron una tarjeta bancaria; sin embargo, hasta la fecha no han recibido los depósitos prometidos.

El Gobierno federal implementó el programa a través de las secretarías del Bienestar y de Economía, como parte de las medidas para atenuar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus .

Entregan tarjetas para Crédito a la Palabra pero sigue sin llegar el depósito

Noticieros Televisa entrevistó a Alejandro Varela Peralta , propietario de una papelería en San Pablo Xochimehuacán, Puebla . El comerciante afirma que recibió a finales de agosto pasado una tarjeta, pero hasta este momento no ha podido disponer del dinero.

Además de necesitar el dinero para pagar deudas adquiridas durante los meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus, Varela Peralta teme que las autoridades le reclamen el pago de un crédito del que no recibió ningún beneficio.

“No sabemos realmente sí nos lo van a dar o no. Como yo ya firmé, si a lo mejor después pues me vayan a decir que les tengo que pagar algo que no me han dado”. Alejandro Varela

El papelero agregó que está al borde de la quiebra porque no cuenta con recursos para sacar a flote su negocio y, de no recibir pronto du crédito, se verá obligado a bajar la cortina.

“Si yo ahorita ya no resurto mi negocio, pues yo voy perdiendo clientes y lo que va a pasar es que voy a tener que cerrar”. Alejandro Varela

Secretaría de Economía reconoce miles de retrasos en programa Crédito a la Palabra

Fuentes de la Secretaría de Economía reconocieron que hay al menos 82 mil beneficiarios del programa de Créditos a la Palabra en la misma situación debido a que el Gobierno Federal no tiene los fondos necesarios.

Alejandro Rosas Guerrero , titular de la unidad de Prospectiva, planeación y evaluación de la secretaría, indicó que el proceso de dispersión de recursos no ha concluido y “el flujo de recursos tiene ciertos momentos en que se acelera”, pero otros cuando “tarda un poco” en llegar el dinero.