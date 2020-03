Coronavirus no debe ser pretexto para xenofobia y discriminación: López-Gatell

Las epidemias se han prestado para la discriminación, el estigma y el abuso hacia poblaciones migrantes, recordó el funcionario federal.

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la presencia de coronavirus en el país no debe dar lugar a actitudes xenófobas o de rechazo a personas migrantes.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal fue cuestionado sobre el contagio confirmado de Covid-19 en el estado de Chiapas y la posibilidad de que esto afecte a las miles de personas en tránsito que ingresan al país en su intento por llegar a Estados Unidos.

Como respuesta, López-Gatell señaló que la enfermedad no debe ser pretexto para caer en actos discriminatorios contra ciertos grupos de personas, pues estas acciones serían producto del “miedo” y la “ignorancia”.

“Las epidemias, en la historia de la humanidad, se han prestado para la discriminación, el estigma y el abuso hacia poblaciones migrantes”.

Asimismo, resaltó que en el escenario actual de propagación de la enfermedad no existe ninguna razón científica o técnica para impedir la entrada de personas provenientes de ciertos países, y mucho menos debido a su origen étnico. “ No hay que alejarnos de los chinos ; no tiene lógica científica (…) La nacionalidad u origen nada tiene que ver con el riesgo”.

Cubrebocas no sirven para evitar contagio de coronavirus: Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell también hizo un llamado a no caer en pánico por la llegada del coronavirus Covid-19 a México, pues “el miedo se difunde de forma epidémica” en escenarios como el que atraviesa el país, ya sea de persona a persona o “por otros medios, como los medios de comunicación” cuando difunden información imprecisa.

En este sentido, señaló que muchas personas buscan comprar cubrebocas a fin de evitar contagios, pero no existe evidencia de que ayude a minimizar el riesgo.