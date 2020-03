Hugo López Gatell señaló que la mayoría de los casos no requieren atención médica y sólo se propagará la enfermedad si acuden al hospital

México.- La Secretaría de Salud del Gobierno Federal aseguró este 12 de marzo que no es necesario atender todos los casos de coronavirus en hospitales, y por ello recomendó a población no considerada de alto riesgo quedarse en casa aunque presenten síntomas de la enfermedad.

Hugo López-Gatell , subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la dependencia, declaró en conferencia de prensa que la gran mayoría de los casos de Covid-19 no serán graves y no requerirán de hospitalización, especialmente los de jóvenes y adultos menores de 60 años que no presenten “enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune, y eso incluye la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardiaca y la diabetes”.

¿Cuándo debo acudir al hospital y cuáles son los casos prioritarios?

El funcionario señaló que los síntomas que podrían indicar contagio de coronavirus son los propios de otras enfermedades respiratorias, como fiebre, dolor de garganta, tos, estornudos, moqueos, fatiga y dolor de cabeza.

Sin embargo, apuntó que la población arriba mencionada no requiere de acudir al médico, salvo que esté embarazada, que recientemente haya estado a un país con contagios activos (como China, Estados Unidos o Italia) o si ha estado en contacto con algún viajero de estos países.

“Si no están en esa situación, mejor que se queden en casa porque lo más probable es que no se trate de coronavirus; y, aun cuando se tratara de coronavirus, lo más probable es que van a ser del 80 por ciento de personas que no van a tener complicación alguna”. Hugo López-Gatell

Pide Secretaría de Salud no saturar servicios de salud por coronavirus

En el caso de adultos mayores de 60, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas, los instó a acudir a unidades de salud si presentan los síntomas descritos, más no hizo lo mismo con casos no prioritarios.

“Así, se le da prioridad a quien tiene mayor riesgo, no se obstaculiza la atención de esas personas por otras personas que, aunque obviamente tienen derecho a la salud, médicamente no es indispensable que sean valorados”. Hugo López-Gatell

Además, destacó que acudir al hospital cuando no es necesario también podría generar contagios no deseados y que pueden evitarse si las personas con casos leves de Covid-19 permanecen en aislamiento voluntario.