Olga Sánchez Cordero lleva a cabo la conferencia mañanera de este 29 de enero desde Palacio Nacional en sustitución de AMLO



México.- La Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, lleva a cabo la conferencia mañanera de este viernes 29 de enero en sustitución del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien resultó positivo en la prueba del Covid-19.

Entre los temas que llegaban con interés de un posible cuestionamiento a Sánchez Cordero en esta mañanera, se encontraba el ofrecer una nueva actualización el estado de salud de AMLO, de quien Hugo López-Gatell dijo que prácticamente ya se encuentra " asintomático " y con el buen humor que lo caracteriza. La funcionaria federal sí se refirió al estado de salud del presidente, y reiteró que evoluciona de manera favorable,

De lo que no hubo comentarios ni ninguna pregunta, fue del avance de México en el ranking mundial de muertes por Covid-19, luego de que anoche se sumaron mil 507 decesos, para 155 mil 145 en total, con lo que México rebasó a la India como el tercer país en el mundo con más muertos por la pandemia.

La secretaria de Gobernación cerró su primera semana al frente de las conferencias mañaneras.

Sánchez Cordero confiesa que se ha sentido "cómoda" en las conferencias mañaneras



La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que se ha sentido "cómoda" y con la conciencia tranquila en las conferencias mañaneras, que por encargo del presidente AMLO ha encabezado durante esta semana.

En la comparecencia de este viernes 29 de febrero, Sánchez Cordero fue cuestionada respecto a su experiencia en Palacio Nacional en representación del presidente López Obrador, quien se mantiene en un periodo de aislamiento y recuperación por el Covid-19 .

En su respuesta, la secretaria de Gobernación dijo que la experiencia ha sido enriquecedora hasta ahora, tanto por las críticas como por los comentarios a favor de la dirección que lleva el actual gobierno federal. Destacó que se trata de un ejercicio de transparencia, y que no se da espacio a la censura.

"Te puedo decir que me he sentido muy cómoda en estas conferencias, las críticas siempre van a estar presentes, también las voces que te apoyan (...), pero como dice el señor presidente, cuando uno tiene la conciencia tranquila, viene aquí a representar al presidente, con toda la apertura y transparencia" Olga Sánchez Cordero

Sánchez Cordero se niega a responder pregunta sobre la ausencia "hipotética" de AMLO

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se negó a responder una pregunta sobre la ausencia "hipotética" del presidente AMLO, quien pese a encontrarse en un proceso de recuperación del Covid-19 sigue ejerciendo sus facultades al 100% como titular del Poder Ejecutivo.

En la conferencia mañanera de este viernes, una reportera cuestionó a Sánchez Cordero sobre cuál sería la ruta a seguir dentro del gobierno federal en caso de que AMLO tuviera que ser intubado por complicaciones respiratorias.

La secretaria de Gobernación se rehusó a responder la pregunta por considerar que se trataba de "temas hipotéticos", y reiteró que AMLO se encuentra estable y evoluciona de manera favorable.

"Son temas hipotéticos, por lo pronto está muy bien de salud, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes" Olga Sánchez Cordero

Sánchez Cordero: "la mayoría diría 'no' a una mujer en la cárcel por abortar"

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que la mayoría de los y las ciudadanas en México no quieren que una mujer vaya a la cárcel por ejercer su derecho al aborto.

En la conferencia mañanera de este viernes 29 de enero, Sánchez Cordero reiteró su respaldo a la despenalización del aborto a nivel nacional, pero aclaró que corresponde al Poder Legislativo establecer el marco normativo que permita a una mujer interrumpir su embarazo sin ningún tipo de consecuencia penal en su contra.

Dijo que al igual que lo hizo en su tiempo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la interrupción legal del embarazo puede llevarse a cabo sin complicaciones dentro de las primeras 12 semanas de gestación, por lo que lo que los tipos penales en el rubro deberían de garantizar los mecanismos que permitan que las mujeres accedan a ese derecho de manera efectiva .

La secretaria de Gobernación destacó que la mujer pasa ya por un proceso personal muy complicado al tomar una decisión en ese sentido, como para todavía enfrentar una consecuencia jurídica en su contra; además de que en la mayoría de los casos, los hombres no cumplen con su responsabilidad en el proceso .

"La no criminalización de su conducta, y que no sea privada de su libertad, porque quien la embaraza sigue tan campante en las calles y haciendo los mismo con otras mujeres. La enorme mayoría de la población creo que decidiría que la mujer no debería ir a la cárcel" Olga Sánchez Cordero

Alertan por fosas clandestinas masivas en Guanajuato



La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, alertó del hallazgo de fosas clandestinas masivas en municipios del área urbana del estado de Guanajuato, al señalar que es posible que tanto ciudadanos como autoridades estén en contacto con los delincuentes encargados de ocultar los cuerpos.

En la conferencia mañanera de este viernes 29 de enero, Karla Quintana informó que municipios de Guanajuato se encuentran dentro de los 10 primeros a nivel nacional con el mayor número de fosas clandestinas y cuerpos recuperados.

En total, entre octubre y diciembre de 2020 se encontraron 204 cuerpos en los municipios de:

Acámbaro

Salvatierra

Cortazar

Según los hallazgos de la Comisión Nacional de Búsqueda , la mayoría de los cuerpos recuperados son de jóvenes y "recientes". Karla Quintana confirmó que la relación de fosas en espacios urbanos, con el posible involucramiento de autoridades y civiles, se ha llevado ante las autoridades ministeriales a fin de deslindar probables responsabilidades por los casos.

De los 5 estados con más cuerpos hallados durante 2020, Guanajuato sólo se ubica por detrás de Jalisco y concentra el 20.23 por ciento del total en todo México.

En cuanto a la crisis de los desaparecidos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas , informó que en 2020 hubo una disminución del 22.39% en el número de denuncias por desaparición, con respecto a 2019. De 37 mil 800 personas desaparecidas entre 2018 y 2020, más del 56% han sido localizadas .