Falta de compromiso de senadores frena combate a la corrupción: Clemente Castañeda

Sólo asisten 4 senadores a sesión de audiencias para elegir a miembros de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

México.- Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano (MC) que preside la Comisión Anticorrupción, lamentó la falta de compromiso de sus compañeros en el Senado, lo que asegura frena el combate a la corrupción desde el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“En este Senado y en este País nos llenamos la boca hablando del combate a la corrupción, pero cuando nos toca asumir nuestra responsabilidad de hacer nuestro trabajo, simple y sencillamente no llegamos” Clemente Castañeda

Clemente Castañeda es el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“Si no existe este Comité de Selección es prácticamente imposible que el SNA pueda funcionar. Lamento muchísimo que en un país en donde todas y todos estamos conscientes de que la corrupción es el problema más grave, o cuando menos uno de los más graves, no tengamos en este momento el consenso para asistir a una sesión de Comisión, que además es obligación de las senadoras y senadores” Clemente Castañeda

Y es que no pudo iniciar la Comisión Anticorrupción del Senado de la República con las entrevistas a los candidatos para conformar el Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción como estaba programado, debido a la falta de quórum, es decir, la ausencia de senadores.

“Lamento muchísimo que el discurso de combate a la corrupción sea de dientes para afuera y que cuando nos toca hacer nuestro trabajo no tengamos las mínimas condiciones ni el respaldo necesario para poder deliberar. Es lamentable lo que estamos viendo en el Senado y la falta de compromiso con este tema. Con la corrupción y los problemas del país no se puede estar jugando así” Clemente Castañeda

Este Comité de Selección debió estar conformado desde noviembre pasado lleva tres retrasos ya que en tres ocasiones se ha notado la ausencia de los senadores.

Sobre este órgano recae la tarea de elegir a los nueve miembros del Comité de Participación Ciudadana del SNA, con facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación.

“En esta Comisión ha habido una serie de sabotajes para temas elementales, como transparentar compras de gobierno y como pedir la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, para que nos explique de qué manera hicieron la investigación sobre Manuel Bartlett: no hay un compromiso real para que estos temas salgan a luz pública, den explicaciones de sus actos y haya un efectivo contrapeso” Clemente Castañeda

Para arrancar la sesión de esta Comisión se requiere al menos la presencia de ocho senadores , sin embargo, solo asistieron cuatro.

Llamó la atención que la principal ausencia en la sesión de hoy fue de los legisladores de Morena.

“Veo al Gobierno Federal en general con muy poco compromiso de combatir la corrupción. El Presidente todos los días habla de eso y él cree que basta con que el de arriba no sea corrupto para que todo lo demás se pueda componer: todos sabemos que la corrupción es un problema sistémico, tenemos hoy instituciones y un SNA creado para combatir la corrupción de manera integral, y cuando no hay este tipo de compromisos y no hay acciones fehacientes, lo único que nos deja pensar es que el combate a la corrupción es de dientes para afuera” Clemente Castañeda