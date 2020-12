Claudia Sheinbaum considera que el payaso Brozo está muy molesto

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, señaló que fue una falta de respeto la declaración del payaso Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, quien insultó con la palabra “pinche” a AMLO y dijo que la pandemia le quedó muy grande.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 14 de diciembre, Claudia Sheinbaum dijo que el payaso Brozo, quien colabora en la plataforma Latinus de Carlos Loret de Mola, está muy molestó pero no sabe a qué intereses responda.

“A ellos lo que les hubiera gustado es que México no tuviera vacuna o que no hubiera habido la contratación de médicos. A mí la verdad me parece una falta de respeto muy muy grande y pues no sé a qué intereses responda” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum defiende a AMLO

A través de Brozo, el comediante Víctor Trujillo insultó a AMLO al criticar el manejo de la pandemia de coronavirus y el Plan Nacional de Vacunación anunciado. "Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa'ni madres", dijo entre otras cosas.

El payaso Brozo asegura que el gobierno de AMLO hará un mal manejo de la vacuna contra el coronavirus, sin embargo, Claudia Sheinbaum aseguró que México está destinando grandes cantidades de recursos para la aplicación de la vacuna a pesar de la difícil situación económica.

Claudia Sheinbaum destacó que hasta el momento México es el sexto país en aprobar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus Covid-19, después de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Arabia Saudita y Bahréin.

“México es de los seis países del mundo que ya tiene vacuna, aun con la difícil situación económica del país el gobierno federal está destinando una cantidad muy importante de recursos para la aplicación de la vacuna” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum mencionó que no sólo se está considerando la vacuna de Pfizer y que se está teniendo comunicación con las farmacéuticas de otras vacunas, bajo un esquema de supervisión por parte Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Además, Sheinbaum manifestó que el propio AMLO está al pendiente de forma permanente de los que está pasando con las vacunas bajo la supervisión de la Secretaría de Salud.