Citlalli Hernández confirmó que tiene coronavirus

México.- La secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, dio a conocer este 28 de diciembre que se sometió a una prueba de coronavirus y el resultado fue positivo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Citlalli Hernández compartió el resultado de la prueba y aseguró que presenta síntomas leves de coronavirus; además, pidió a la población quedarse en casa para evitar que siga propagándose el virus.

“Antier comencé con algunos malestares; hoy me realicé la prueba y me informan que di positivo a Covid-19. Mi saturación de oxígeno está bien y aunque perdí un poco el olfato, estoy optimista. Atenderé responsabilidades desde casa. Cuídense mucho y si pueden, no salgan” Citlalli Hernández

Antier comencé con algunos malestares; hoy me realicé la prueba y me informan que di positivo a Covid-19.



Mi saturación de oxígeno está bien y aunque perdí un poco el olfato, estoy optimista. Atenderé responsabilidades desde casa.



Cuídense mucho y si pueden, no salgan. 🙏🏽 pic.twitter.com/c4HdtJ97IP — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 29, 2020

Citlalli Hernández se une a lista de dirigentes de Morena con coronavirus

Tras conocer el resultado de su prueba, Citlalli Hernández se unió este 28 de diciembre a la larga lista de militantes y dirigentes de Morena que han dado positivo a coronavirus en los últimos meses, incluyendo a la persona que le precedió en el cargo.

El 21 de octubre pasado, la entonces secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky , confirmó que había dado positivo a la enfermedad.

Ese mismo día, dos reconocidos militantes del partido también confirmaron que dieron positivo a coronavirus: el entonces diputado federal y actual presidente de Morena, Mario Delgado ; y Gibrán Ramírez Reyes , quien aspiraba al mismo cargo.

Cabe señalar que 16 de las 32 mandatarias y mandatarios estatales han dado positivo a coronavirus, siendo el caso más reciente el del gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta. La lista completa es:

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California

Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo

Adán Augusto López, gobernador de Tabasco

Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora

José Ignacio Peralta, gobernador de Colima

Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato

José Rosas Aispuro, gobernador de Durango

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México

Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán

México es uno de los países más afectados a nivel mundial por la epidemia de coronavirus, ocupando el lugar número 13 por su número de contagios y cuarto por el número de muertos relacionados a la enfermedad.