“No tendríamos que dudar” en replantear candidatura de Félix Salgado Macedonio

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, dijo que el partido no debería dudar en replantear candidatura de Félix Salgado en Guerrero



México.- Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el partido no debería dudar en replantear la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por las acusaciones de abuso sexual y violación en su contra.

De acuerdo con Reforma, en una entrevista durante el foro virtual "Brigada para Leer", Citlalli Hernández consideró que Morena debe evitar el daño moral que provocaría la postulación del precandidato por las denuncias de violencia y las dos indagatorias de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ).

"Creo en transformar este país de manera profunda, un país que es tan machista, donde normalizamos la violencia, la misoginia [...] es como el tema de Félix Salgado, no tendríamos que dudar como partido en que lo mejor es tomar una decisión diferente respecto a la candidatura”. Citlalli Hernández

La secretaria de Morena dijo que se debe replantear la candidatura de Salgado Macedonio para “no mermar nuestra autoridad moral” del partido que, desde su perspectiva, ha avanzado en la discusión colectiva de una agenda feminista ; y resaltó que al interior de la institución política hay mujeres feministas con vocación equitativa e igualitaria.

Salgado Macedonio es un aspirante “impresentable”

En esta entrevista, Citlalli expresó su opinión respecto a este tema al ser cuestionada por la morenista Paloma Saiz , quien calificó a Salgado Macedonio como un aspirante "impresentable", que no cumple con los requisitos estatutarios para representar a Morena en la contienda electoral por el gobierno de Guerrero.

"Félix Salgado me parece verdaderamente impresentable, me parece que está fuera de lo que norman nuestros estatutos. Hay varios artículos donde se habla de que hay que tener una trayectoria, que no se le acuse absolutamente de nada, que tenga una autoridad moral, que tenga buena fama y bueno”. Paloma Saiz

Pero resaltó que Félix Salgado no reúne ninguna de esas características, sólo su militancia por bastantes años pero “como persona moral pues verdaderamente deja mucho que desear".

Citlalli Hernández también habló sobre aspirantes del PRI y del PAN rechazados en otras fuerzas políticas que “buscan refugio en Morena, como lo hacen las ratas cuando saltan de un barco a otro ”; dijo que son oportunistas.

Secretaria de Morena lamenta agresiones en protesta

Hace unos días, Citlalli Hernández lamentó la agresión contra la activista Yolitzin Jaimes , integrante de la Colectiva Nacional Feminista Ni un Agresor en el Poder, durante una protesta en Iguala el 24 de febrero, en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Hizo un llamado a los simpatizantes del aspirante a la gubernatura a “defender sus posturas de manera pacífica. Confrontarnos entre nosotras es parte del problema. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico”.