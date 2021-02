Citlalli Hernández lamenta agresión contra activista en protesta de Iguala

La secretaria general de Morena hizo un llamado a las simpatizantes de Félix Salgado Macedonio para que protesten de manera pacífica



México.- Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lamentó la agresión contra la activista Yolitzin Jaimes , integrante de la Colectiva Nacional Feminista Ni un Agresor en el Poder, durante una protesta en Iguala el 24 de febrero, en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, señalado por acoso sexual y violación.

De acuerdo con la colectiva, Yolitzin Jaimes fue agredida por mujeres simpatizantes del senador con licencia, por lo que Citlalli Hernández expresó su solidaridad e hizo un llamado a los simpatizantes del aspirante a la gubernatura a “defender sus posturas de manera pacífica . Confrontarnos entre nosotras es parte del problema. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico”.

Mi solidaridad con la activista @yoljaimes ¡No estás sola!



Un llamado a las simpatizantes de Félix Salgado a que defiendan sus posturas de manera pacífica.



Confrontarnos entre nosotras es parte del problema.



Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) February 25, 2021

Luego de que la secretaría general de Morena mostró su apoyo, la integrante de la Colectiva agradeció su solidaridad y aseguró que Hernández está siendo atacada por lamentar la agresión , por lo que condenó que “Morena no acepta ni la crítica al interior de su partido”.

En respuesta, Citlalli Hernández reiteró que está en contra de cualquier tipo de agresión pero le sugirió no generalizar que en Morena no se aceptan críticas pues describió al partido como un movimiento plural y con autocrítica; dijo que no se deben mezclar las exigencias legítimas con “ golpeteo partidista ”.

Al final, la secretaría de Morena le recordó a Jaimes que militó en el PRD y en el PRI, “no hay que negar nuestro pasado, pero sí hay que seguir luchando por la justicia”.

No, ya estoy dando entrevistas diciendo de mi espacio y el tiempo que estuve ahí, afortunadamente llevo 6 años de no militar ahí y ya me quedo solo con la militancia feminista, espero terminen los ataques hacia tí. — Yolitzin Jaimes (@yoljaimes) — Yolitzin Jaimes (@yoljaimes) February 26, 2021

Feministas denuncian agresiones durante protesta en Iguala

El pasado miércoles 24 de febrero, la Colectiva Nacional Feminista Ningún Agresor en el Poder denunció que personas identificadas como simpatizantes del precandidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, las agredieron durante una protesta que realizan en la ciudad de Iguala por la visita del presidente AMLO.

A través de redes sociales, compartieron imágenes y videos de Yolitzin Jaimes con una herida en el rostro : “protestamos durante la visita del presidente con la esperanza de que nos escuchara [...] Quieren callar nuestra voz, pero que se sepa que en Guerrero las mujeres estamos en resistencia y hay un pacto patriarcal que sostiene la candidatura de Salgado Macedonio”, dijo.

Ese día, el presidente AMLO junto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitaron Iguala para conmemorar los 200 años de la Promulgación del Plan de Iguala, por el Día de la Bandera y para dar inicio a la Ruta de Banderas Históricas en el Museo de la Bandera en Guerrero.

Una simpatizante de Félix Salgado Macedonio agrede con un megáfono a @yoljaimes, activista feminista de Guerrero que se manifestaba contra el precandidato de Morena que cuenta con denuncias por violación pic.twitter.com/jn0PeAXHNn — Almudena Barragán (@Muna_bargan) — Almudena Barragán (@Muna_bargan) February 25, 2021

Por ello, la Colectiva Ningún Agresor en el Poder preparó una protesta frente a dicho museo para exigir al presidente López Obrador que se pronunciara en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y también colocaron una manta con la exigencia "Presidente, rompa el pacto ".

Por su parte, AMLO ha dicho que las acusaciones contra Salgado Macedonio son producto de la jornada electoral y que es un “linchamiento”; en sus últimas declaraciones, aseguró que no sabía el significado de “romper el pacto” y que el caso del precandidato es un tema mediático.