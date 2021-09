Hará Luis de Alba de las suyas con “El Chicharrón Vergara”

(Ampliación)

* El personaje formará parte del musical "Hay buen rock esta noche"; el "show" comenzará a recorrer el país a fines de marzo

México, 29 Feb. (Notimex).- Luis de Alba volverá a hacer de las suyas mediante "El Chicharrón Vergara", un personaje muy a su estilo de actuación, un milloneta que trata de ser aceptado socialmente, pero que por su forma de ser nadie le da cabida.

"El Chicharrón" es uno de los integrantes de "Hay buen rock esta noche", una producción de Omar Suárez, el musical que encabezan Enrique Guzmán, Julissa, Roberto Jordán y Johnny Laboriel, entre otros, y que comenzará a recorrer la República Mexicana a finales de marzo próximo.

De Alba comentó que este singular personaje al que dará vida no es otro que la cara populachera de "El Pirruris", es decir, un individuo que no está en la clase social alta, sino que surge de abajo, pero que ha logrado hacer una cierta fortuna.

"Es un cuate que con su dinero cree comprar todo y no, porque su soberbia y pedantería no le permiten ser aceptado por nadie", comentó el actor.

Dijo que este sujeto requiere de cariño para levantar su autoestima y que anhela ser parte de ese grupo de rockeros nostálgicos que viven en la historia de Francisco Aranguren.

Comentó que como "Marilú" (Julissa) y "Danny" (Roberto Jordán) no tienen dinero para su boda, busca que él les preste dinero para celebrar una gran fiesta, no sin antes sufrir los desplantes de "El Chicharrón".

Al preguntarle si él va a cantar, añadió que no está contemplado, "los cantantes son ellos, yo podría hacerlo e incluso me lo pidió Enrique, pero los que tienen temas de éxito serán los que deleiten al público.

"Soy músico de vocación y tengo estudios, pero creo que en ?Hay buen rock esta noche? hay talento más que suficiente para ofrecerles un amplio repertorio y un grato momento a la audiencia", comentó.

De Alba subrayó que si el reparto no fuera el que se eligió, él no hubiera aceptado, "sé que no hay papel pequeño, pero con estos figurones quién se niega a participar, me siento a gusto y honrado de pertenecer al elenco", concluyó.

