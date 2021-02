El presidente AMLO reiteró que las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio se deben resolver en Guerrero y que no sabía que era “romper el pacto”



México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el caso sobre las denuncias por violación en contra del precandidato al gobierno de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, es un tema mediático que está siendo utilizado por los conservadores y la oposición para atacar a su gobierno y al partido.

Durante su conferencia mañanera de este 25 de febrero, el presidente AMLO volvió a mencionar el caso de Félix Salgado Macedonio para justificar su candidatura; dijo que como es el candidato de Morena, toda la oposición está en contra. También reiteró su postura sobre que las acusaciones contra el político por abuso sexual y violación, se deben resolver en Guerrero y con la ley.

“[...] pero por qué hacerlo mediático. Todos los programas, todos los medios acusándonos de estar en contra de las mujeres, pues no, estamos a favor de los derechos de las mujeres, basta decir que la mayoría de servidores públicos de alto nivel son mujeres, venimos de un movimiento donde siempre hemos respetados a las mujeres. ¿De cuando aca los conservadores se vuelven feministas?”. AMLO

Ahora entendemos todo...



"Me enteré hace cinco días de lo que era #RompeElPacto", dice el presidente y asegura que son "expresiones importadas".



Y no pierde la oportunidad de defender otra vez, sí, otra vez, a Salgado Macedonio. pic.twitter.com/iH2oiJTknu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 25, 2021

El presidente López Obrador señaló que se están utilizando a los medios de comunicación que transmiten las noticias respecto al tema para “afectarnos con ataques constantes ”, con desinformación y manipulación en la sociedad.

Beatriz Gutiérrez explicó a AMLO el significado de "romper el pacto"

Este jueves, AMLO también se refirió a la protesta en su contra con el lema “Presidente, rompa el pacto”; dijo que fue su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez, quien le explicó el significado porque no sabía a que hacía referencia.

Aclaró que antes de conocer el significado de "romper el pacto", pensaba que la demanda hacía referencia a romper "El Pacto por México" impulsado en el gobierno de Enrique Peña Nieto; o incluso a poner fin al "pacto del silencio" con denuncias de actos de corrupción.

"Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar: rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo ‘oye qué es esto de rompe el pacto, explícame’. Ya me dijo, 'rompe el pacto patriarcal, o sea deja de estar apoyando a los hombres'. Ahh" AMLO

Sobre la frase, consideró que la demanda del movimiento feminista "es importada, una copia” debido a que su gobierno es humanista y ha demostrado estar del lado de las mujeres, por lo que reiteró que esa protesta también está relacionada con el conservadurismo.