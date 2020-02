 "Esta protesta corresponde a todas": Piden feministas no politizar #UnDíaSinNosotras

La vocera de la colectiva Brujas del Mar, pidió no politizar la convocatoria, pues se trata de un movimiento que le corresponde a todas.

México.- La propuesta de llevar a cabo un paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, no se trata de una convocatoria que haya sido lanzada por alguna figura política, por lo cual la colectiva feminista que hizo el llamado original para sumarse, señaló que el esfuerzo está abierto para todas quienes deseen sumarse.

Entrevistada en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, Arussi Unda, vocera de la colectiva feminista del estado de Veracruz, “Brujas del Mar”, indicó que el paro que tiene la intención de protestar por la violencia contra las mujeres, por lo cual no debe politizarse.

"Esta protesta simbólica nos corresponde a todas. Si empezamos a checar quién lo compartió y por eso no van a apoyar esta iniciativa, porque dicha persona no va con sus ideologías, estamos perdiendo el punto" Arussi Unda

De la misma forma, Unda refirió que ante las diferentes versiones que surgieron sobre el origen de la convocatoria, en las que se afirmaba que fue creada por un grupo político, las activistas decidieron aclarar que el cartel original fue realizado y publicado por ellas.

Sobre los cuestionamientos del por qué no informaron desde el principio que se trató de una iniciativa creada por ellas, la vocera de la colectiva explicó que la intención era que las mujeres que se decidieran sumar no repararan en si se trataba de una convocatoria feminista , pues dijo, hay mujeres que no comparten la ideología para apoyan el paro.

Por ello, añadió que fue cuando comenzaron a circular las acusaciones de que se trataba de una acción de un grupo político , que decidieron “alzar la mano y decir que no lo hizo nadie de los que dicen, fuimos nosotras”

Sobre la apertura de diversos sectores a favor de la acción de protesta, la vocera se dijo sorprendida por dicha respuesta, por lo cual dijo que esa unión de la sociedad es lo más importante .

“Nos sorprende mucho la respuesta, pero creo que es porque todos teníamos esas ganas de sumarnos a algo, por eso es importante no perder esa primera intención de decir ‘hay que juntarnos para un bien común’” Arussi Unda, vocera de “Brujas del Mar”

No obstante, consideró que además del respaldo para la acción, se debe hacer espacio para reflexionar sobre asuntos como la persistente brecha salarial y otras iniquidades en el ámbito laboral.