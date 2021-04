Morena dice que acusación contra Benjamín Huerta es "de su vida personal"

El coordinador de Morena en Diputados, Ignacio Mier, dijo que no le pedirá a Benjamín Huerta que renuncie por la denuncia de abuso sexual en su contra

México.- Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que no le pedirá al diputado Benjamín Saúl Huerta que deje su cargo, por la denuncia en su contra por abuso sexual contra una persona menor de edad porque es cuestión de su “vida personal”.

En la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco dijo a reporteros que no puede opinar del caso de Benjamín Saúl Huerta, quien busca reelegirse como diputado federal por Puebla con Morena, porque respeta la “vida personal”.

“Yo de las cosas personales no puedo opinar, ni de él, ni de cualquier integrante de la Cámara de Diputados… (No le pediré que deje el cargo) porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal” Ignacio Mier Velasco

Descartan pedir desafuero contra Benjamín Huerta

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que su bancada no solicitará el desafuero contra el diputado Benjamín Huerta para que pueda ser vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

“Ese es un asunto que le corresponde a la Fiscalía si solicita o no la declaración de procedencia y la mesa directiva conforme al reglamento lo turnara a la sección instructora (…) Yo no puedo anticipar hechos. Yo esperaría a que dieran la resolución en ese sentido” Ignacio Mier Velasco

El coordinador de Morena en la @Mx_Diputados rechazó que su partido solicite desafuero en contra del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual. Las circunstancias ocurrieron “fuera de su función como diputado federal” expresó en favor del legisladorque busca reelección pic.twitter.com/NX97gm8g2m — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) April 22, 2021

Citlalli Hernández: Benjamín Huerta debería pedir licencia y enfrentar cargos

Este 22 de abril, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que le planteará al partido solicitar al diputado Benjamín Saúl Huerta pedir licencia para que enfrente su proceso penal y la Fiscalía determine si es culpable o no.

La secretaria de Morena también deslindó al partido de los actos delictivos que habría realizados Benjamín Saúl Huerta; aseguró que tienen la autoridad política y moral para deslindarse y condenar todo tipo de acciones.

Ayer, 21 de abril, el diputado Benjamín Saúl Huerta, de 63 años de edad, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), mientras era retenido en un hotel; es acusado de abuso sexual contra una persona menor de edad.