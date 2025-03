Nueva York, EU.- Mimi Alford, que fue becaria de la Casa Blanca entre 1962 y 1963, revela en un libro que saldrá a la venta esta semana cómo el entonces presidente John F. Kennedy puso fin a su virginidad el mismo día que la conoció, iniciando una relación que duró un año y medio.

Alford, que ahora tiene 69 años y está jubilada de su empleo como administradora de una iglesia en Nueva York, llegó a su puesto como becaria en la oficina de prensa de la Casa Blanca en el verano de 1962, cuando inició un amorío con el presidente estadounidense, reveló el diario New York Post.

Según algunos extractos de esas memorias, publicados por el Post y otros medios estadounidenses, cuatro días después de que Mimi, entonces de 19 años, llegara a la Casa Blanca, el presidente Kennedy, de 45 años, la invitó a nadar en la piscina de la mansión.

Luego, Mimi y otras jóvenes fueron invitadas a un encuentro vespertino tras el cual, según la exbecaria, el entonces presidente de Estados Unidos la llevó al “dormitorio de la señora (Jacqueline) Kennedy”, la besó, la acarició y la inició sexualmente.

Asimismo la asistente de prensa de Kennedy, Barbara Gamarekian, hizo referencias a esa relación en testimonios orales transcritos por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy.

Esa primera noche, según el relato de Alford, el presidente soltó los botones del vestido de la joven, le tocó los senos, y le preguntó si ésa sería su primera relación sexual, a lo que la muchacha asintió.

“¿Estás bien?”, le preguntó Kennedy, quien, según la exbecaria, siguió adelante “más gentilmente” hasta que terminó, “se subió los pantalones”, le ofreció una sonrisa a la muchacha y le indicó de manera escueta que fuera al baño.

“Estaba conmocionada. Él, por su parte, actuaba cómo si lo que ocurrió fuera la cosa más natural del mundo”, continúa Alford en el libro, según el Post, que añade que la joven, de esa noche de camino a su casa, se repetía la frase “Ya no soy virgen”.

Siempre según lo publicado por el New York Post, Alford asegura en su libro que el sexo que ambos tuvieron desde entonces fue “variado y divertido”, y detalla que al presidente de EU le gustaba pasar tiempo con ella en la bañera mientras bromeaban con unos patitos de goma a los que les pusieron nombres de los integrantes de la familia Kennedy.

En una ocasión, según el relato publicado, Kennedy le sugirió a la joven que aliviara el estrés de su asistente Dave Powers con sexo oral, a lo que la joven, aunque avergonzada, consintió, aunque rechazó una propuesta similar respecto a su hermano Robert Kennedy.

En el libro también se desvela el temor del presidente Kennedy a que el vicepresidente Lyndon Johnson utilizara ese romance en su contra, por lo que pidió a Alford que se mantuviera “alejada” del político que acabaría asumiendo la presidencia tras el asesinato de JFK en Dallas,Texas.

La exbecaria revela que la última vez que estuvo con Kennedy fue en Nueva York el 15 de noviembre de 1963, una semana antes de su asesinato, cuando se encontraron en el Hotel Carlyle de Manhattan.

“Me dio un largo abrazo y me dijo que le gustaría que fuera con él a Texas y que me llamaría a la vuelta”, añade la mujer, que en aquel entonces estaba a punto de casarse, algo que parecía no importar a Kennedy, según explica Alford en su relato.