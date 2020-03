Rechaza AMLO entrega de becas a quienes no estudien

López Obrador dijo que los jóvenes tienen dos oportunidades para acceder a una beca: estudiando y recibiendo una capacitación

México.- Jóvenes que ni estudien ni trabajen no tienen derecho a una beca del gobierno federal, aseguró AMLO, esto luego de que presuntamente personas que se inscriben en la universidad, pero dejan pasar un año, están recibiendo un pago bimestral de 4 mil 800 pesos sin estar estudiando .

En conferencia mañanera de este 11 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que los jóvenes mayores de edad tienen dos opciones para recibir apoyo monetario del gobierno: estudiar el nivel superior o formar parte del programa de la capacitación laboral en Jóvenes Construyendo el Futuro.

“No se deben de entregar becas a quien no está estudiando, quien no lo merece. Si no está estudiando, porque sí hay posibilidades, y no tiene empleo, puede trabajar como aprendiz si es joven, hay ese otro programa (de Jóvenes Construyendo el Futuro)”. Andrés Manuel López Obrador. Presidente

López Obrador dijo que actualmente 300 mil estudiantes de educación superior son beneficiados con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro , quienes reciben 2 mil 400 pesos cada mes.

Se gradúan mil 13 aprendices; sólo 121 consiguen trabajo

El 4 de marzo, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó sobre la primera generación de aprendices graduados de Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes de los mil 13, sólo 121 consiguieron obtener un empleo.

Estos jóvenes fueron capacitados en la empresa ADO Mobility a través de 432 tutores, quienes recibieron un certificado por haber terminado su curso de 14 meses.

Recordó que de los jóvenes que se inscribieron el año pasado se estarán graduando este año, de los cuales, aproximadamente el 60 por ciento son mujeres.

La convocatoria para Jóvenes Construyendo el Futuro 2020 ya está abierta para personas entre 18 y 29 años. Los participantes este año recibirán 3 mil 748 pesos mensuales , 148 pesos más de lo que recibieron los becarios de 2019.

Con información de Notimex