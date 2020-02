Beatriz Gutiérrez cambia de parecer y convoca a no unirse al paro nacional de mujeres

La académica había externado su intención de adherirse al paro, pero horas después pidió apoyar a su esposo, el presidente López Obrador.

México.- La historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller cambió su postura ante el paro nacional de mujeres y llamó a apoyar a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desentendiéndose de la convocatoria que había realizado horas antes para no trabajar ni realizar actividades el próximo 9 de marzo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la académica publicó una imagen con título “¡El nueve me mueve!” y los hashtags #UnDíaMásConNosotras y #NoAlParoNacional .

Además, invitó a mujeres y mujeres a utilizar pañuelos blancos ese día y a trabajar “para el crecimiento de nuestro país”.

“Apoyamos a AMLO y también queremos erradicar a violencia”. Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez cambia de posición ante paro nacional de mujeres

En un principio, Beatriz Gutiérrez había mostrado su apoyo al paro nacional de mujeres convocado por colectivos feministas de todo el país; incluso, publicó en su cuenta de Facebook un cartel donde se lee:

“¡Que un día antes no vean y al día siguiente no” ¿no nos cuidan? Les da igual si existimos o no? Pues miren cómo sería ¡si no existiéramos más!”.

El paro nacional insta a todas las mujeres del país a no acudir a las escuelas, a no trabajar ni salir de casa y a no realizar compras, a fin de resaltar la importancia que tienen para la vida económica y social del país.

Pese al cambio de postura de Gutiérrez Müller, otras figuras importantes del Gobierno Federal y la llamada ‘cuarta transformación’ mantienen su apoyo a la convocatoria feminista.

Tal es el caso de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila , quien se adhirió a la iniciativa y publicó a través de su cuenta de Twitter el mismo cartel que había compartido Gutiérrez Müller, con el siguiente mensaje:

“Solidaria como mujer y, a título personal, me sumo al paro nacional del 9 de marzo. Un día sin mujeres”. Olga Sánchez Cordero