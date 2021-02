Beatriz Gutiérrez señaló que "con la salud no se bromea", luego de que Manuel Clouthier pusiera en tela de juicio el contagio de AMLO

México.- La escritora y académica Beatriz Gutiérrez pidió al exdiputado Manuel Clouthier no especular sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se encuentra en tratamiento médico luego de dar positivo a coronavirus.

Beatriz Gutiérrez respondió a un mensaje que Manuel Clouthier publicó vía Twitter, en el que cuestiona si realmente AMLO tiene coronavirus, tachando al presidente de “mentiroso” y creador de “distractores”.

“¿Y sí tendrá Covid el viejo mentiroso o será otro de sus distractores? Y se nos presentará como el vencedor del virus. ¡Ya hasta lo andan promoviendo como Superman!”. Manuel Clouthier

Y sí tendrá Covid el viejo mentiroso o será otro de sus distractores ? Y se nos presentará como el vencedor del Virus , ya hasta lo andan promoviendo como Supermán !!! — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) January 25, 2021

"Con la salud no se bromea": Beatriz Gutiérrez a Manuel Clouthier

Ante los cuestionamientos y calificativos de Manuel Clouthier hacia su esposo, la historiadora Beatriz Gutiérrez no se enfrascó ni respondió con el tono del exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), limitándose a responder:

“Con la salud no se bromea. Deseo que estés bien físicamente, y rodeado de amor y de tranquilidad”. Beatriz Gutiérrez

Tuit de Beatriz Gutiérrez Twitter

AMLO dio a conocer el pasado 24 de enero que presentó algunos síntomas de enfermedad respiratoria luego de regresar de una gira por Nuevo León y San Luis Potosí, por lo que se sometió a una prueba de coronavirus, cuyo resultado fue positivo.

“Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”. AMLO

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

Desde entonces, AMLO permanece en aislamiento y recibiendo tratamiento en Palacio Nacional, pero se ha atendido algunos asuntos incluyendo una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin , con quien habló sobre la llegada a México de vacunas contra el coronavirus Sputnik V.

El pasado viernes, y ante rumores sobre su estado de salud, AMLO publicó un video donde se le ve caminando por varios salones de Palacio Nacional y agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas tras confirmar su enfermedad.