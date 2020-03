Pide Beatriz Gutiérrez no hacer caso a chismes en redes sobre Covid-19

La historiadora reiteró su llamado a la población de atender la información de autoridades federales.

México.- La historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez, pidió a ciudadanos no hacer caso de "chismes" e información "no verificada" sobre la epidemia del coronavirus Covid-19 en México.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, la también esposa del presidente AMLO hizo un llamado a no caer en especulaciones sobre el alcance y efectos de la epidemia. Recordó que existen recomendaciones e instrucciones proporcionadas por la autoridad federal sanitaria.

Gutiérrez Mûller lamentó que existan personajes que intenten desestabilizar a la sociedad con mensajes falsos respecto a la situación del Covid-19 en territorio nacional. En ese sentido, afirmó que la información proporcionada por fuentes oficiales es comparable y transparente,

"¿Qué pasa si tomas el teléfono y empiezas a enterarte de chismes ylos esparces como si fuera agua? No. no es correcto. Mucha de la gente enviando esos mensajes no da la cara" Beatriz Gutiérrez. Historiadora.

El gobierno de México deja en manos de los científicos la pandemia. Usa las redes sociales y los chats para informarte no para propagar mentiras. pic.twitter.com/Ur9HkudxAD — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 22, 2020

La académica aprovechó para rechazar cualquier versión que la vincule a algún mensaje que circule por WhatsApp o redes sociales.