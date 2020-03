VIDEO: Visita AMLO hospital del IMSS en Tlaxiaco previo a inauguración

Andrés Manuel López Obrador señaló que regresará en un plazo de uno dos meses a la zona, para la inauguración oficial del hospital del IMSS.

México.- Por medio de sus cuentas en redes sociales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió un video en el cual junto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robeldo, presentó los avances en la construcción del nuevo hospital en el municipio de Tlaxiaco, Oaxaca.

De acuerdo a lo apuntado por el propio mandatario nacional, la unidad médica aún no está concluida, pero afirmó que ya tiene un avance de cerca del 97%, por lo cual señaló que regresará en uno o dos meses cuando ya haya sido inaugurado.

En compañía del gobernador del estado, Alejandro Murat, López Obrador destacó que el hospital cuenta con equipos de alta calidad, además de que explicó que cuenta con 40 camas y dará servicio en diversas especialidades.

“Voy a tener que regresar a Tlaxiaco, porque según me informan, tenemos equipos nuevos en un 93 por ciento. Pero no queremos inaugurar nada si no está completamente terminado, por eso voy a regresar” Andrés Manuel López Obrador

Sobre dicho punto, señaló que a diferencia de gobiernos previos, su administración no tiene la intención de engañar a la gente, pues afirmó que antes, los funcionarios “metían equipos, se inauguraba, se iba el presidente” y luego de ello, los responsables desmantelaban las instalaciones médicas .

Al respecto, el director del IMSS, Zoé Robledo garantizó que un plazo de tan solo 10 días se podrá dar la inauguración oficial de las instalaciones, pues tras realizar las estimaciones correspondientes, se cuenta con la certeza de que el próximo 1 de abril, el hospital estará listo para iniciar sus operaciones.

Por su parte, el director del nosocomio señaló que debido a la alta calidad de las instalaciones y el equipo, la región de la alta Huasteca en la que se ubica se verá beneficiada al máximo, por lo cual extendió un agradecimiento al titular de la Ejecutivo federal.

En tanto, el gobernador Alejandro Murat también agradeció a López Obrador, pues refirió que el proyecto inició hace 10 años, sin embargo aseguró que fue debido al impulso del mandatario nacional con el sector salud, fue que se pudo lograr la conclusión del proyecto.

Finalmente, el mandatario refirió que si bien él no podrá acudir el día de la inauguración, garantizó que regresará en uno o dos meses para verificar el funcionamiento.