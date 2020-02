Pueblo otomí entrega vara de mando a AMLO para que respete al pueblo

AMLO llamó a pueblos a no avergonzarse de su origen durante su visita a Amealco, Querétaro.



México.- AMLO recibió la vara de mando del pueblo otomí para que respete al pueblo de México y lo trate con dignidad, durante una visita al municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por mujeres otomíes quienes realizaron un rito de bienvenida y purificación. Una de ellas le dijo:

"No cambies tú, no cambies tu forma de sentir, de pensar y de actuar, no empieces a creer en tu persona, que tú decides todo, no pierdas el respeto del pueblo”. Mujer otomí

Durante la ceremonia le dijo a AMLO que de “comportarse mal” el pueblo le retirará la vara de mando, la cual también significa que tiene el permiso de conducir a los ciudadanos.

Un orgullo pertenecer a una cultura prehispánica: AMLO

López Obrador llamó a las comunidades indígenas a no avergonzarse de su origen, pues sus costumbres deben perdurar en México.

"No hay que avergonzarse de nuestro origen. El que no sabe de dónde viene nunca va a saber a dónde va. Es un orgullo pertenecer a una cultura prehispánica, con costumbres, lengua y organización social". Andrés Manuel López Obrador. Presidente

El presidente dijo que por las tradiciones, forma de gobierno, vida comunitaria, ayuda mutua y solidaridad de las comunidades originarias casi no se registran altos índices de criminalidad en estos poblados.

Manifestó que su gobierno trabajará por resarcir la deuda con los pueblos originarios que han estado en el abandono y que seguirá privilegiando a los pobres y comunidades indígenas.

Con información de Notimex y El Siglo de Durango