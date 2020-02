“Es un orgullo hablar como uno es”: AMLO confirma creación de Universidad de Lenguas

La institución educativa estará en la alcaldía capitalina de Milpa Alta y tendrá la tarea de preservar los 68 idiomas originarios del país.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que se construirá en la alcaldía capitalina de Milpa Alta la Universidad de las Lenguas Indígenas, donde se preservarán y enseñarán los idiomas originarios de México.

El mandatario realizó el anuncio durante una ceremonia en Palacio Nacional en la que se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno de México y la Unesco en la materia, que tuvo como invitada de honor a la directora general del organismo internacional, Audrey Azoulay.

“Hace poco estuve en Milpa Alta e hicimos el compromiso de impulsar la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas. Y vamos a crear esta universidad, y vamos a impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo”. Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, aseguró que su administración busca defender y preservar las costumbres, tradiciones y culturas originarias del país “ante la falsa concepción de modernidad” y la idea de que hablar una lengua indígena equivale a un atraso.

México es un mosaico cultural: AMLO

Siguiendo con el tema, recordó que el español se ha nutrido de decenas de idiomas hablados en el territorio de lo que hoy es México desde antes de la conquista, creando varios dialectos de gran riqueza en diferentes partes del país.

“(El castellano) es también la mezcla de la cultura predominante; Por ejemplo, en Tabasco no se le dice ‘zopilote’ al ave, se le dice ‘chombo’. ¿Y qué?, ¿está mal dicho? No, zopilote es náhuatl con castellano; chombo es castellano con maya”. Andrés Manuel López Obrador

Con esto, lamentó la discriminación que se ejerce hacia dialectos del español comunes en algunas regiones del país, incluyendo el suyo, que son considerados vulgares o incorrectos por algunos sectores de la sociedad.