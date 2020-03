El canciller mexicano aseguró que el encuentro entre mandatarios le da la razón al presidente de México y no es necesario viajar al exterior.

México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la reunión virtual realizada este 26 de marzo entre líderes del G-20 le da la razón al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), quien en varias ocasiones planteó que no era necesario salir del país para sostener encuentros con otros líderes mundiales y estar al pendiente de la agenda internacional.

Desde Palacio Nacional, el canciller mexicano se refirió al encuentro remoto sostenido por los miembros del G-20, en el que se trató el tema de la emergencia sanitaria internacional por el coronavirus, y señaló que es alentador que los países del mundo estén actuando con la debida seriedad.

Asimismo, recalcó que ahora se ha demostrado que los mandatarios del mundo dialogar y llegar a acuerdos sin la logística y grandes gastos que se requieren para una reunión presencial.

“Eso fue algo que el presidente López Obrador propuso hace mucho, que para qué eran las reuniones presenciales si se podían hacer de esta manera, y ahí está la realidad: se pudo hacer, se demuestra que es algo factible en el ámbito internacional”. Marcelo Ebrard Casaubón

El mundo debe formar un frente común para la recuperación económica: Ebrard

Siguiendo con el tema, Marcelo Ebrard celebró que se haya podido llevar a cabo este encuentro pues en ella se tomaron “decisiones de gran calado para preparar la recuperación económica” una vez que el mundo haya superado la pandemia de Covid-19.

Además, señaló que los asistentes a esta cumbre virtual deberán mostrar que está comprometidos con el bien común de todas las naciones, algo que “se tiene que ver en las próxima horas o en los próximos días” o, de lo contrario, también debe denunciarse.

"No podemos pensar que haya un orden mejor en el ámbito global si hoy no podemos con esta pandemia y si no hay solidaridad hoy, hay que exigirlo”. Marcelo Ebrard Casaubón

En la declaración conjunta de la reunión de este día, los líderes de las 20 naciones más industrializadas del mundo acordaron formar un frente para la recuperación económica.

“Estamos inyectando más de 5 billones de dólares en la economía mundial (...) para contrarrestar los impactos social, económico y financiero de la pandemia”, se lee en el texto.