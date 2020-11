AMLO señala que Donald Trump nunca tomó acciones unilaterales en materia de seguridad de México

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que que su homólogo estadounidense Donald Trump se comportó con respeto hacia nuestro país, y reiteró que felicitará a Joe Biden cuando se confirme su triunfo en la elección presidencial.

En su conferencia de prensa matutina de este 9 de noviembre, López Obrador recordó que Donald Trump planteó el envío de fuerzas armadas para combatir al crimen organizado, pero México se negó a ese intervencionismo.

“La respuesta siempre fue no, y tengo que reconocer que nunca tomó una decisión sin consultarnos y siempre nos respetó, siempre nos respetó”. AMLO

AMLO insiste en esperar a conocer resultado oficial para felicitar a Joe Biden

Previamente, AMLO había reiterado su posición oficial ante la elección en Estados Unidos, donde Joe Biden se perfila como ganador pero el equipo de campaña de Donald Trump asegura que impugnará el resultado.

“Quiero informar al pueblo de México que, en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la Presidencia”. AMLO

Se trata, explicó, de “un asunto de principios ”, pues la Constitución Política lo obliga a conducir su política exterior bajo los principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos.

“Nosotros no podemos actuar de manera imprudente”, señaló, para luego resaltar que su postura ante la Elección en Estados Unidos "no sólo es un asunto de forma” sino de fondo y evitará a México desencuentros en el futuro por haber dado alguna declaración cuando no era el momento adecuado.

Además, no tiene nada en contra de Biden o del Partido Demócrata, pues en estos momentos sólo representa “al partido de México”.