 AMLO prevé vacunarse contra Covid-19 en febrero

En su conferencia de hoy 12 de enero, AMLO previó vacunarse contra el Covid-19 a finales del mes de febrero con las dosis de la farmacéutica china CanSino.

El Gobierno de México explicó que el plan de distribución de vacunas contra el Covid-19, que iniciará este día a las 16:00 horas se prevé que finalice a las 03:40 de la madrugada del miércoles 13 de enero.

También llegará la vacuna rusa Sputnik V

En conferencia de prensa, AMLO comentó que la noche de este lunes en el marco del Plan Nacional de Vacunación se determinó que de la entrega de la farmacéutica Pfizer, una vez que se concluya la vacunación en hospitales Covid-19, se seguirá vacunando a adultos mayores de comunidades apartadas.

"Con esa vacuna Pfizer, aunque sean dos aplicaciones se continuará para proteger a los 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas" AMLO

AMLO explicó que posteriormente, llegará a México un cargamento de dosis de la vacuna de Rusia Sputnik V, con la que se inmunizará a 12 millones de personas.

Dijo que se trata de 24 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que "queremos usar" para adultos mayores de poblaciones intermedias.

AMLO dijo que pueden estar a finales de enero las primeras entregas y es cuando, a mismo tiempo, se iniciará la vacunación en las comunidades más apartadas, En tanto, a finales de enero y principios de febrero, se continuará con la vacunación contra el Covid-19 en ciudades medias.

¿Por qué AMLO se vacunará en febrero contra Covid-19?

En su mañanera, AMLO detalló que su Gobierno está por cerrar un acuerdo con esa farmacéutica china para contar en febrero con la vacuna contra el coronavirus CanSino que esa se aplicaría en grandes ciudades.

"Tú me preguntas cuándo me tocaría (la vacuna). Sería entonces cuando se vacunen a adultos mayores en las grandes ciudades. Como yo vivo aquí (en la CDMX) me va a tocar esa vacuna" AMLO

AMLO abundó que si se cumple con el plan de la farmacéutica CanSino a él le correspondería vacunarse como a finales de febrero... "Eso es lo que está contemplado".

Este 12 de enero tendrá lugar a la CDMX la primera llegada de 439 mil 725 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer/BioNTech , desde donde se distribuirá a todos los estados de la República.