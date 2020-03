VIDEO: AMLO presume desde Oaxaca que bajó el precio de la gasolina

El presidente López Obrador señaló que su gobierno decidió no crear impuestos a los energéticos, lo cual permitió que bajara su precio.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió un video en sus redes donde afirma que “no todas son malas noticias” y presume que el precio de las gasolinas ha bajado debido a la caída en el precio internacional del petróleo.

En la grabación se puede ver al mandatario mexicano en una estación de servicio de la ciudad de Tlacolula (Oaxaca) mostrando que el precio de la gasolina Magna es de 16 pesos con 65 centavos , mientras que la Premium cuesta 17.79 pesos .

Asimismo, López Obrador explica que su administración tomó la decisión de no intervenir en el mercado de los energéticos creando nuevos impuestos al diésel y gasolinas “para que siguiera valiendo la gasolina 20 pesos la Magna y la Premium 21 o 22 pesos”.

“Pude argumentar ‘yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales’, y he cumplido con eso: no ha aumentado la gasolina desde que estamos en la Presidencia. Pude decir eso y crear un impuesto”. Andrés Manuel López Obrador

“Pero se decidió que bajara el precio para que nos ayude a atemperar, para que no se sienta tanto la crisis económica” generada por el avance del coronavirus Covid-19 en todo el mundo, y por la disputa comercial entre Arabia Saudita y Rusia, agregó.

AMLO reconoce afectaciones a la economía nacional por el coronavirus

AMLO también reconoció que la economía mexicana ha resentido la pandemia del coronavirus, si bien apuntó que la enfermedad no ha causado todavía afectaciones de consideración en el país.

La moneda nacional ha perdido buena parte de su valor como consecuencia del Covid-19 y este viernes el dólar para operaciones al mayoreo cerró en un precio de 24.02 pesos por unidad, marcando un nuevo máximo histórico.

Pese a ello, el presidente mexicano se mostró optimista en el video compartido en sus redes sociales, y se dio tiempo de platicar con una empleada de la gasolinera, a quien también dio un abrazo pese a que la Secretaría de Salud recomienda evitar el contacto físico para no propagar el virus.