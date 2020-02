"Me salieron muy formales (...) pero yo los respeto mucho", aseguró el presidente de la República ante las críticas de la agrupación.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó las críticas expresadas por integrantes del grupo de ska Panteón Rococó ante la rifa del avión presidencial, en la que el Gobierno Federal pretende recaudar 3 mil millones de pesos para saldar la deuda por la compra de la aeronave, y para adquirir equipo médico.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario volvió a referirse al sorteo que organizará la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre, en el que se ofrecerán 100 premios de 20 millones de pesos pero ya no entregará físicamente la aeronave adquirida en 2012 y estrenada unos años después.

En este contexto, se refirió a las declaraciones de integrantes de la agrupación musical, quienes acusaron poca seriedad del Ejecutivo y lamentaron que se dé tanta cobertura mediática a la rifa.

“(Dijeron los de) Panteón Rococó que por qué se va a rifar el avión; o sea, me salieron muy formales. Dicen que eso no es serio, que esa no es una política seria. Pero yo los respeto mucho”. Andrés Manuel López Obrador

“Lo importante es que se va a rifar el avión y que vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos”, remató.

¿Qué dijo Panteón Rococó sobre la rifa del avión presidencial?

Las declaraciones a las que hizo referencia AMLO fueron expresadas en una entrevista para el portal Sin Embargo, en la que el vocalista de Panteón Rococó señaló que siempre criticarán lo que está mal de los gobiernos, sin importar el partido de donde provenga el presidente.

Luis Román Ibarra, también conocido como ‘ Dr. Shenka ’, señaló que en la agrupación nunca dejaron de hacer la crítica pertinente esté quien esté en el poder. “Siempre criticamos igual a Felipe Calderón que a Ernesto Zedillo, que a Peña Nieto, que a López Obrador”.