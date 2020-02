Plantea AMLO una línea aérea nueva operada por extrabajadores de Mexicana

El presidente dijo que no se descarta que pueda crearse una cooperativa y los ex empleados puedan contar el permiso para operar.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó una nueva línea aérea que esté operada por los ex trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación.

En declaraciones hoy 28 de febrero, comentó que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, está en contacto con los ex empleados de la aerolínea, quienes han hecho huelga de hambre para que les atiendan sus demandas.

"Se ha hecho esa propuesta", expuso el mandatario federal, quien señaló que su gobierno quiere que haya una solución a los trabajadores que fueron despedidos con la quiebra de Mexicana.

Cooperativa y permiso para operar

López Obrador señaló que más que la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, ex presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, debe buscarse justicia para los ex trabajadores y ex jubilados afectados.

"Estamos dispuestos a ayudarlos para que puedan tener los trabajadores opciones como la de contar con una línea aérea" AMLO. Presidente de México

AMLO sostuvo que Jiménez Espriú, de la SCT, está en contacto con los ex empleados de la aerolínea y no se descarta que pueda crearse una cooperativa y los ex empleados puedan contar el permiso.

"Nosotros damos las concesiones a los trabajadores que fueron víctimas de las quiebras injustificadas" AMLO. Presidente de México

Quiebra de Mexicana de Aviación

El 28 de noviembre de 2010, Mexicana de Aviación comenzó a tener problemas financieros y 8 mil trabajadores de la aerolínea se quedaron en la calle.

Antes de declararla en quiebra, la aerolínea:

Transportaba al año 11 millones de pasajeros.

Tenía una planta laboral de 8 mil personas. Otras 210 mil tenían una relación indirecta con la aerolínea.

Manejaba 21 vuelos internacionales, 19 vuelos nacionales y 12 vuelos a América Latina.

En declaraciones de este viernes, AMLO recordó que en 2005, el Gobierno de Vicente Fox Quesada vendió en sólo 165 millones de dólares Mexicana de Aviación a Grupo Posadas de Gastón Azcárraga Andrade.

Sobre el empresario pesan dos órdenes de aprehensión:

Por difundir información falsa al público inversionista.

por omitir un evento relevante que consistía en el cese de operaciones de la aerolínea.

De acuerdo con los reportes, las violaciones en las que incurrió Gastón Azcárraga están planteadas en la Ley del Mercado de Valores en la fracción I y II del artículo 383.