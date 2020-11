El presidente dijo que se encuentra en buen estado de salud gracias "al creador" y la suerte

México.- El presidente AMLO pidió a sus seguidores no llevarle serenata a Palacio Nacional con motivo de su cumpleaños número 67, aunque agradeció las muestras de cariño y dijo que "amor con amor" se paga.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre, el mandatario federal dijo que ante las iniciativas en redes de sorprenderlo la madrugada de mañana 13 de noviembre con una serenata cumpleañera, lo más prudente sería que los ciudadanos permanezcan en casa y eviten las aglomeraciones debido a la actual Emergencia Sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus Covid-19 .

Andrés Manuel López Obrador dijo que "gracias al creador" y la suerte, se encuentra en buen estado de salud y en plenitud para cumplir con sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. Adelantó que celebrará su cumpleaños con una comida con sus hijos y esposa , la historiadora Beatriz Gutiérrez, y que a partir del sábado 14 de noviembre retomará sus actividades con normalidad.

“Estoy bien gracias al creador, a la naturaleza, a la suerte que también cuenta, y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos. Me enteré que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata; yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos por la pandemia (...) y hay amor sincero y eterno" AMLO

Respecto al apoyo de los ciudadanos a la llamada "Cuarta Transformación", el presidente dijo que observa esa solidaridad todos los días y reiteró su compromiso de cambiar la actual situación de adversidad que enfrentan algunas regiones del país.