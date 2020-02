López Obrador dijo que la manifestaciones violentas no tienen apoyo ciudadano

México.- AMLO aseguró que su gobierno no denunció a las mujeres que realizaron pintas y destrozos en Palacio Nacional el 14 y 18 de febrero, que protestaron contra la violencia machista y las pocas acciones para acabar con este tipo de agresiones de parte del gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia mañanera respetar todas las manifestaciones y no caer en provocaciones, porque cada quien debe asumir su responsabilidad.

“Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia (contra las manifestantes), porque no queremos caer en ninguna provocación, nada, pueden decir gobierno blandengue, no hay orden. No, libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad” Andrés Manuel López Obrador. Presidente

Comentó que ninguna manifestación que ejerza la violencia tendrá apoyo ciudadano porque ésta es mal vista y comparó las protestas feministas con el movimiento que él encabezó antes de ser presidente.

El presidente dijo que cuando salió a las calles a manifestarse por fraudes electorales, nunca rompió un vidrio, tomó un palacio o quemó algún edificio, porque “la violencia no es el camino”.

El 14 de febrero decenas de feministas protestaron afuera de Palacio Nacional por la violencia machista, luego del crimen contra Ingrid Escamilla. Cuatro días después, volvieron a protestar, en esta ocasión por el feminicidio de Fátima Cecilia, una niña de siete años.

25 de febrero registró 85 homicidios; 12% son mujeres

En la mañanera, una reportera le preguntó al presidente las cifras sobre feminicidio que le informó este 26 de febrero su gabinete de seguridad, sin embargo, contestó que el 25 de febrero hubo 85 asesinatos.

“En general hoy hubo 85 homicidios, o sea, mejor dicho, ayer, el reporte de hoy, y como 10, 12 por ciento mujeres. Pero estamos hablando de enfrentamientos y de todo lo que se presenta” Andrés Manuel López Obrador. Presidente