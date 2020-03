No es lo mismo que diputados cierren por coronavirus, que la gente que vive al día: AMLO

El presidente recordó que muchos mexicanos viven al día y un cierre general anticipado de actividades podría afectarlos de manera muy grave.

México.- El presidente AMLO aseguró su gobierno es extremadamente responsable en las medidas que toma respecto a la prevención y contención por la pandemia coronavirus Covid-19, por lo que hizo un llamado a no especular con un cierre total de las actividades económicas debido a que eso afectaría en gran escala a las personas que viven al día de su trabajo en la calle.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo respondió a quienes exigen el cierre de fronteras, aeropuertos, comercio y todas las actividades laborales. En su exposición, AMLO aseguró que no es lo mismo que diputados y senadores decidan suspender sesiones por la contingencia, a que se imponga un cierre anticipado en las actividades generales para toda la población.

El presidente recordó que las recomendaciones emitidas hasta ahora por la Secretaría de Salud (SSa) son medidas de prevención personal de contagio que todos los ciudadanos pueden y deben seguir.

Acotó que aunque es muy posible que México llegue los escenarios 2 y 3 de la pandemia, denominados como "dispersión comunitaria" y "contagio generalizado" respetivamente, por lo que anticipar medidas más radicales de contención se puede agotar a toda la sociedad y dejar en un escenario de vulnerabilidad extrema a integrantes de varios sectores económicos.

"Estamos actuando de manera responsable. Aprovecho para decirles a los que se desesperan, que quisieran que cierren todo. Una cosa es lo que tenemos asegurado un salario y otra cosa es mucha gente que busca la vida en la calle" AMLO. Presidente de México.

Ayer, senadores de oposición hicieron un llamado a la mayoría de Morena para suspender las sesiones del actual periodo ordinario por la alerta sanitaria del Covid-19. Será este miércoles 18 de marzo que las distintas fuerzas parlamentarias lleguen a un acuerdo respecto al futuro de los trabajos legislativos.

Pide AMLO no exponer a quienes viven al día

Los diputados también quieren la suspensión de actividades de por lo menos un mes.

Al respecto, el presidente dijo que no es tan fácil tomar acciones que puedan afectar por completo la economía de los más pobres, por lo que pidió prudencia ante las resoluciones y los tiempos considerados por las autoridades sanitarias mexicanas.