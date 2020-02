No conozco ni hemos ordenado investigación contra Peña: AMLO

El presidente de la República insistió en que prefiere no investigar delitos cometidos por sus antecesores y ver hacia adelante.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no tiene conocimiento de alguna investigación en contra de su antecesor Enrique Peña Nieto, toda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja de manea autónoma.

Además, el mandatario agregó que desde el Poder Ejecutivo no se han presentado denuncias penales en contra del expresidente de extracción priista, quien gobernó al país entre 2012 y 2018.

Esto, luego de que un diario estadounidense publicara un artículo en el que, citando a fuentes del gobierno mexicano, se afirma que existen indagatorias contra Peña Nieto en relación al caso Odebrecht que ya tiene tras las rejas a Emilio Lozoya Austin , el ex director general de Petróleos Mexicanos.

“No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal; no tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso en contra del exdirector de Pemex, Lozoya”. Andrés Manuel López Obrador

Desconoce AMLO si hay investigaciones contra Enrique Peña Nieto

AMLO agregó que la FGR es autónoma e independiente y como tal no está obligada a informarle sobre las investigaciones que lleva a cabo. “Antes estaba subordinada al Ejecutivo, no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o daba su visto bueno”.

Asimismo, recalcó:

“Nosotros como Ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia, no puedo decir que exista”. Andrés Manuel López Obrador

En este sentido, insistió en que sólo presentaría denuncias contra Enrique Peña Nieto u otros expresidentes en caso de que así lo ordenara la ciudadanía a través de un plebiscito, “porque pensamos que tenemos que pensar hacia adelante (…) hablando de un punto final”.

Finalmente, recalcó que sus declaraciones no significan un espaldarazo a la administración de su antecesor, y pidió no fiarse de versiones periodísticas y esperar a ver qué tiene que decir la FGR.