El pavo fue llevado a un santuario de aves

México.- El pavo que una señora le regaló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Oaxaca ya obtuvo un indulto y se fue de Palacio Nacional.

A través de un video de El Universal se mostró el momento en que el pavo salió de Palacio Nacional para obtener su libertad.

🦃 Se va pavo con indulto, desde Palacio Nacional, al refugio. #Video: Alberto Morales pic.twitter.com/JTAGPEUcVZ — El Universal (@El_Universal_Mx) — El Universal (@El_Universal_Mx) December 23, 2020

Le regalan pavo a AMLO

El antepasado fin de semana AMLO visitó poblaciones en Oaxaca como parte de su gira para supervisar obras y entrega de programas de Bienestar. Durante su camino a la inauguración del Camino Rural Santa Ana en el municipio de Santa Ana, el presidente recibió un regalo: un pavo.

El 13 de diciembre entre un mar de gente en plena pandemia de Covid-19, López Obrador se bajó de la camioneta para acercarse a las personas simpatizantes, una de ellas, Angélica Lara , de 70 años, le entregó un pavo y un mezcal.

AMLO, la señora y el pavo posaron para la foto.

En la conferencia mañanera del 18 de diciembre el presidente López Obrador recordó que le regalaron el pavo y mencionó que varias personas le habían solicitado el indulto.

AMLO dijo que el pavo estaba siendo cuidado en Palacio Nacional y comiendo maíz.

“Ahora fui a Oaxaca, el pasado fin de semana, y de plano una señora me regaló un pavo, un guajolote y dice: ‘Tómese una foto conmigo’. Bueno, ahí voy, sana distancia y con el pavo, que por cierto aquí lo tenemos, ahí está comiendo maíz. Pero no saben ustedes lo del pavo, porque me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique el pobre pavo” AMLO

AMLO da indulto a pavo

En la conferencia mañanera de este 23 de diciembre una escritora de nombre Elideth Fernández le solicitó a AMLO indultar al pavo para llevarlo al santuario de aves Sicarú.

AMLO accedió al indulto y entregarlo el pavo “de una vez”.