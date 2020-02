El presidente de la República aseguró que debe promoverse una regeneración en la sociedad mexicana y dejar atrás las medias tintas.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el feminicidio de la niña Fátima Cecilia sucedido en el sur de la Ciudad de México, y señaló que el país debe atravesar un proceso de regeneración a fin de terminar con este tipo de delitos.

En su conferencia matutina de este 17 de febrero, el mandatario señaló que su administración está haciendo “todo lo que nos corresponde” para evitar los feminicidios, al tiempo que reconoció que el gobierno es “el principal responsable” de acabar con la violencia de género y procurar que haya una sociedad más justa.

Además, apuntó que la sociedad mexicana cayó en “decadencia” durante el periodo neoliberal y “hubo un proceso de degradación progresiva” porque los gobiernos promovieron el individualismo por encima de la solidaridad.

“Entonces, por eso la regeneración: no hay más que regenerar y no andar con medias tintas”. Andrés Manuel López Obrador

AMLO confía en Fiscalía de CDMX para resolver el caso

Siguiendo con el tema, AMLO señaló que el feminicidio de Fátima Cecilia en la alcaldía de Xochimilco es un crimen que tiene que ver con el odio y problemas sociales muy arraigados desde hace décadas.

En este sentido, desestimó que aplicar penas más severas para castigar los feminicidios vaya a servir para acabar con el delito.

“Es una enfermedad social, esto no solo se resuelve con policías, ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura; aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma”. Andrés Manuel López Obrador

Además, mostró su confianza en que las autoridades de la Ciudad de México resolverán el caso y llevarán a los responsables ante la justicia. “Claudia Sheinbaum no es como los gobernantes de hace un tiempo, que eran capaces de todo; Sheinbaum es una mujer con principios, honesta, íntegra, humana”.

Pide AMLO a feministas protestar sin afectar edificios y monumentos

Finalmente, el mandatario pidió a los colectivos feministas que se abstengan de dañar edificios históricos en sus manifestaciones, si bien reconoció su derecho a la protesta y se solidarizó con su movimiento.

“Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes. Estamos trabajando para que no haya feminicidios, no somos simuladores y no esperen que nosotros actuemos como represores”. Andrés Manuel López Obrador

“Que no nos confundan sabemos porque llevamos años luchando como sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho”, remató.