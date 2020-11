Rechaza AMLO autoritarismo en uso obligatorio de cubrebocas en estados

AMLO dijo que los estados son libres de implementar medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, pero está en contra de acciones coercitivas



México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que los estados del país son libres de implementar medidas las medidas de contención de la pandemia que crean necesarias, como el uso obligatorio del cubrebocas, pero se declaró en contra de la implementación de medidas coercitivas contra la población.

Durante su conferencia de este 16 de noviembre, AMLO se pronunció contra acciones coercitivas como las detenciones de ciudadanos por no portar cubrebocas en vía pública. Consideró que es mejor tenerle confianza a la gente, en vez de implementar medidas autoritarias que asoció con la mentalidad conservadora.

“Yo respeto lo que decidan en los estados, tanto los congresos locales, los gobernadores. Pero no soy partidario de las medidas coercitivas, yo creo que lo mejor es hacer conciencia en la gente y tenerle confianza al pueblo. No a las medidas autoritarias, lo que decía Juárez: ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”. AMLO

El presidente AMLO aseguró que a nivel federal no será obligatorio usar cubrebocas por la pandemia y reiteró que los mexicanos “se portaron muy bien” durante el momento más difícil de la contingencia sanitaria por coronavirus Covid-19.

“Lo logramos sin toque de queda, sin hacer obligatorio nada, nada. Ahora nosotros no vamos a recomendar nada que signifique sometimiento, castigo, coerción [...] ya quisieran en otros países del mundo, se ha portado muy bien la gente como para que haya autoritarismo”. AMLO

Dijo que los gobierno que han implementado medidas autoritarias sobre el uso de cubrebocas tienen “ afanes muy autoritarios , represivos, así es el conservadurismo, es mano dura o mano blanda, pero no hace falta [...] yo respeto lo que decidan en otros estados, pero yo no comparto el que haya castigo, medidas represivas para con la gente, tiene que convencerse. Convencer, no vencer”.