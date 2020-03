No soy sabelotodo, no habrá ocurrencias ante coronavirus: AMLO

El presidente aseguró que todas las decisiones a tomar en la contingencia seguirán las consideraciones de los médicos, científicos y técnicos.

México.- El presidente AMLO dijo que el gobierno federal actuará conforme a evidencia científica y especializada en la prevención y contención del coronavirus Covid-19, por lo que no habrá ocurrencias ni improvisaciones en las decisiones a tomar.

En su conferencia de prensa mañanera de este jueves 12 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que no es un "sabelotodo", por lo que en este momento todo el seguimiento de la posible epidemia se hace conforme a las prioridades sanitarias y sin ningún tipo de interés político.

En cuanto a medidas de prevención inmediatas, el presidente señaló que se cuentan con los recursos presupuestarios necesarios para enfrentar una posible contingencia.

Advirtió que en caso de requerir un ajuste presupuestario para la liberación de recursos extraordinarios, serán las entidades del gobierno federal y no los ciudadanos las que se tenga que "apretar el cinturón".

"Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los médicos, técnicos y científicos (...) Yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy sabelotodo y es un asunto muy serio. No pueden haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias" AMLO. Presidente de México.

Descarta AMLO intervención directa en depreciación del peso por el coronavirus

Respecto a la depreciación del peso en los últimos días, como consecuencia de la declaración de pandemia de la OMS y la suspensión de vuelos de Europa a Estados Unidos (EU), el presidente López Obrador dijo que su administración no considera necesaria una intervención directa en el mercado cambiario.

El mandatario federal dijo que es respetuoso de la autonomía del Banco de México (Banxico), pero aseguró que su gobierno prevé una autorregulación del mercado en el tipo de cambio respecto al dólar, divisa que en el inicio de la jornada de jueves 12 de marzo se ubica en un máximo histórico de 22.12 pesos por unidad.