Pide AMLO a legisladores corregir reforma sobre reelección inmediata

El presidente reconoció que no estaba muy enterado de los términos de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados.

México.- El presidente AMLO hizo un llamado a legisladores federales a corregir la reforma aprobada ayer en la Cámara de Diputados que avala la reelección inmediata de diputados y senadores, quienes no tendrían que separarse de su actual cargo para hacer campaña en busca de la reelección.

En su conferencia mañanera de este jueves 19 de marzo en Palacio Nacional, el mandatario federal fue cuestionado sobre la reforma a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, misma que fue aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados en una sesión a la que no asistieron las bancadas del PAN, PRD y PRI.

En su respuesta, AMLO dijo, en un primer momento, que prefería no opinar sobre el tema debido a que se trataba de un asunto de partidos. No obstante, ante la insistencia en la pregunta, reconoció que no estaba enterado de los términos de la reforma, por lo que hizo un extrañamiento respecto a las posibles irregularidades en las que habrían podido en el Palacio de San Lázaro.

"Eso está mal, pero yo creo que ellos mismos lo van a corregir. Falta la de (cámara) de senadores. Todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales, se debe de evitar. Pero esa es una opinión" AMLO. Presidente de México.

La reforma que permite la reelección en los legisladores fue aprobada desde 2014 y sus leyes secundarias votadas ayer establecen, entre otras cosas, que los diputados podrán competir por hasta 4 periodos consecutivos de 3 años, en tanto que los senadores estarán en facultad de presentarse a comicios por 2 periodos consecutivos de 6 años.

Los legisladores no tendrán que renunciar ni solicitar licencia a su cargo durante el tiempo de campaña, por lo que podrán seguir participando en las sesiones del Congreso de la Unión al mismo tiempo que buscan ganarse el voto de los ciudadanos.