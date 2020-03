El subsecretario de Salud dijo que el presidente como la mayoría de las personas se recuperaría espontáneamente y quedaría inmune.

México.- "Casi sería mejor" que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuviera coronavirus, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien abundó que "no es fuerza de contagio".

En declaraciones este 16 de marzo de 2020, el funcionario subrayó que aunque el mandatario estatal pase los 60 años no es una persona que sea en especial de riesgo por el Covid-19.

"Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque él (AMLO), como la mayoría de las personas, se recuperaría espontáneamente y quedaría inmune" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud

No es fuerza de contagio

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que "la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio", por lo que no tiene que ser la persona que contagie a las masas del coronavirus.

El funcionario abundó que como cualquier persona que se encuentra en contacto con la sociedad, Andrés Manuel López Obrador tiene la misma probabilidad de contagiar el Covid-19.

Hugo López Gatell dijo que la idea de que AMLO se tiene que hacerla prueba del coronavirus parte de una visión "completamente fuera de lugar en términos científicos".

AMLO reitera que se ajustará al protocolo de salud

El presidente López Obrador reiteró, por su parte, que se ajustará al protocolo de salud que se imponga en México y que "si hace falta", se hará la prueba del coronavirus.

El mandatario federal enfatizó que su gobierno ha tomado la decisión de "dejar este asunto de salud pública" en manos de científicos, no en manos de políticos.

En tanto, López Gatell sostuvo que la prueba del Covid-19 no es una prueba para uso clínico pues si bien, si una persona se realiza la prueba, independientemente de si resulta positivo o no, queda completamente igual, pues hasta el momento no existe un tratamiento específico.

"(No hay) un medicamento que aniquile al virus". Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud

Descabellado pensar que preventivamente tenemos que hacernos la prueba

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, subrayó que esta enfermedad igual que la enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus se curan solas.

Detalló que el sistema de defensas del cuerpo, llamado sistema inmune, genera anticuerpos que combaten al virus y lo aniquilan solo, por lo que la mayoría de las personas se recuperan espontáneamente.