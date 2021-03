AMLO: hay amenaza de una tercera ola de coronavirus

AMLO aseguró que para el 15 de abril todos los adultos mayores tendrán al menos una dosis de la vacuna contra coronavirus.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que hay amenaza de una tercera ola de coronavirus Covid-19, por lo que se acelerará el Plan Nacional de Vacunación para que el 15 de abril todos los adultos mayores tengan al menos una dosis de la vacuna.

Durante la inauguración del Hospital General de Gómez Palacio, Durango, AMLO expuso que existe la amenaza, como ocurrió en otros países de Europa y América.

"Yo creo que vamos a poder tener vacunados aun con una dosis para el día 15, para mediados de abril, a todos los adultos mayores. ¿Y por qué nos apura? Porque no queremos que se nos presente, no deseamos -toco madera, aunque sea plástico- no deseamos un repunte, porque hay esa amenaza, como está sucediendo en algunos otros países, donde nosotros vamos para abajo en contagios y ya está una nueva ola en otros países de Europa y también de nuestra América" AMLO. Presidente de México

AMLO agradeció el apoyo de las farmacéuticas que cumplieron sus contratos y no quedaron mal con México, y a los gobiernos de Argentina, China, Rusia, India y Estados Unidos.

Específicamente sobre Estados Unidos, AMLO recordó que conversó con Joe Biden hace 2 meses por teléfono y planteó que el país podía ayudar a México enviando vacunas. Y a partir de ello México recibirá dosis de AstraZeneca desde el país vecino.

"Y consideramos, política a veces se requiere el sigilo para no alebrestar, que no se echen a perder las cosas buenas. Entonces hubo un tiempo de silencio y ya hace poco resolvieron que nos iban a mandar dos millones 700 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Ya mañana llegan más de un millón y el jueves llega el resto. Entonces, nos están llegando ya las vacunas y vamos a poder vacunar a todos los mexicanos" AMLO. Presidente de México

AMLO inaugura hospital de Gómez Palacio

AMLO inauguró un hospital en Gómez Palacio, Durango, que tendrá una inversión total de mil 200 millones de pesos y costará 600 millones de pesos en operar al año.

El hospital inaugurado por AMLO tiene 120 camas censables 33 consultorios, 6 quirófanos, servicios de radioterapia, tomografía y resonancia magnética y se atiende a pacientes Covid-19 en el área de emergencias.