Agradece AMLO a militares dar la espalda a la traición y el golpismo

El presidente reconoció a los efectivos del Ejército por su entrega con la Cuarta Transformación y hacer realidad la justicia para serenar al país.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que agradece a los militares por dar la espalda a la traición y el golpismo.

En la ceremonia por el Día del Ejército Mexicano, reconoció a los soldados por su entrega con la Cuarta Transformación para desterrar la corrupción y hacer realidad la justicia para serenar al país.

"Doy gracias a soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo" AMLO. Presidente de México

En el acto por el 107 aniversario de la creación del Ejército, el mandatario federal mencionó de manera especial al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, a quien reconoció "por ser un auténtico soldado de la patria, leal e incorruptible."

El Ejército sigue siendo confiable

En un Zócalo capitalino lleno de soldados y sus familias, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien estuvo acompañado de su gabinete legal, afirmó categórico que el Ejército Mexicano sigue siendo confiable.

Destacó que en sus 107 años de existencia, ha sabido consolidar su profesionalidad, su disciplina y ha mantenido su credo nacionalista en la defensa de las soberanía nacional.

El jefe del Ejecutivo federal además reprochó que otros expresidentes hayan conducido al Ejército a tropiezos como la guerra contra el narcotráfico y el cuartelazo contra el ex presidente Francisco I. Madero.

"No obstante, el Ejército lleva las de ganar con muchos de sus tropiezos por recibir órdenes de sus comandantes supremos" AMLO. Presidente de México

Ejército no es un cuerpo elitista

López Obrador afirmó que el Ejército Mexicano no es un cuerpo elitista y ha conservado su carácter popular, pues "los oficiales de mayor rango no son millonarios, no forman parte de la oligarquía como sucede en otros países".

"Y qué decir de la tropa. El soldado es pueblo uniformado" AMLO. Presidente de México

De acuerdo con AMLO, en los últimos tiempos los militares supieron vincular a la tropa aún más al pueblo con los programas de los auxilios a la población.

"En esta nueva etapa de la vida pública, el Gobierno que represento y que conduce la Cuarta Transformación ha recibido de los soldados entrega plena", destacó el mandatario.