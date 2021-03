AMLO abusa del poder, acusa Patricia Olamendi Torres

Patricia Olamendi, lamentó que AMLO haga señalamientos a su persona por "chismes de supuestos periodistas".

México.- Patricia Olamendi Torres, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de abuso de poder.

Patricia Olamendi acusó a AMLO de abuso de poder, luego de que el mandatario dijera este martes 30 de marzo que ya conocía que ella y los familiares de Roberto Madrazo, entre otros, estaban detrás de Latinus.

El periodista Álvaro Delgado documentó que detrás de la plataforma de medios Latinus "hay un amasijo de políticos y empresarios", entre ellos, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.

En su cuenta de Twitter, lamentó que López Obrador haga señalamientos a su persona por chismes de supuestos periodistas.

Esa investigación periodística no sorprendió a AMLO, quien señaló que si bien ya sabía que esos personajes estaban detrás de dicha plataforma, pensó que no le correspondía denunciarlos.

"Sí. Tenía yo la información porque aquí llega de todo. Ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa. Pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo, porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura" AMLO

AMLO afirmó que su gobierno respeta la libertad de expresión y consideró que la crítica de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, creador del personaje 'Brozo', “es muy tenaz” porque su gobierno es “el centro de todo su quehacer periodístico”.